Emiliano Sala'nın babası vefat etti - Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala, oğlunu uçak kazasında kaybetmesinden 3 ay sonra kalp krizi geçirerek öldü



ANKARA (AA) - Uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala, kalp krizi geçirerek vefat etti. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Arjantin'in Progreso bölgesindeki evinde gece yarısı kalp krizi geçiren 58 yaşındaki Horacio Sala, oğlunun ölümünden 3 ay sonra yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Arjantinli santrafor Emiliano Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti. Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.



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