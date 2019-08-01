0553 313 94 23

Emet’te vatandaşların ortak derdi içme suyu

Kütahya’nın Emet ilçesinde vatandaşlar tarafından, içme sularında insan hayatını tehdit eder derecede olmasa daarsenik bulunması, arsenik oranlarının bazı zamanlarda artması ile kapatılan kuyular gibi sorunların biran önce halledilmesi isteniyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
Emet’te vatandaşların ortak derdi içme suyu

Kütahya’nın Emet ilçesinde vatandaşlar tarafından, içme sularında insan hayatını tehdit eder derecede olmasa daarsenik bulunması, arsenik oranlarının bazı zamanlarda artması ile kapatılan kuyular gibi sorunların biran önce halledilmesi isteniyor.


İlçenin her bölgesinde su sıkıntısı yaşanmaması, sağlıklı temiz içme suyuna kavuşulmasıiçin projelerin biran önce başlaması ,Emet halkının öncelikli ortak beklentileri arasında yer alıyor.


Tüm bu çalışmalar kapsamında Emet atık tesisi kesin projesi 2017 fiyatları ile 5.2 milyon, Emet içme suyu hattı ve merkezde 3 depo yapımı,20 Milyon 500 bin, Kanalizasyon kesin projesi ise 2018 fiyatları ile, 52 Milyon 500 bin TL maliyetle ihaleye edilecek. Maliyetinin yarısıhibe yoluyla yapılacak. Çalışmalarda suyun Emet’e nakli için isale hattıprojesi de gerçekleşecek. Emet ilçesinde 1. kademede toplamda yeni64 kilometre suboru hattı döşenecek.Gölet projesi başta olmak üzere bu çalışmalar tamamlandığında Emet sağlıklı içme suyu, kanalizasyon ve modern alt yapıya kavuşurken, bölgesel sulamada tarımsal üretime de katkı sağlanmış olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarla iletişimde “Sevgi ve ben Dili”
    1. Çocuklarla iletişimde “Sevgi ve ben..
    2. "Katil Fırat" cümlesi etkiledi, 62..
    3. Ege’nin organik meyve sebze..
    4. En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli..
    5. "Madalya için değil bayrak aşkı için..
    6. Özel sporcu Ali dünya rekoru ile döndü
    7. Servet, altına giden yolu gösterecek
    8. Tarım işçisi göçmenleri taşıyan..
    9. Türk F-35 pilotları geri dönüyor
    10. Kurbanlıklarda tüberküloz tehlikesi
    11. Voleybolda kadın milliler olimpiyat..
    12. İHL'de yelpaze genişliyor! Bu dönemde...
    13. Emekliler, Mezitli Emekli Evinin..
    14. Emekli askerin beylik tabancasıyla..
    15. Teşkilatçı, adaletli ve kahraman..
    16. Askeri törende patlama! 25 kişi öldü
    17. İmam Hatip Lisesinde Çince eğitimi..
    18. Tayvan'dan Çin'in bireysel seyahat..
    19. Ziya Selçuk'tan FETÖ yayınlarıyla..
    20. Türk edebiyatı, dünya gençlerine..
    21. Putin'den orduya talimat: Söndürün
    22. Belek'te 70 bin carettanın denizle..
    23. Avrupa liglerinde naklen yayın geliri..
    24. Barınaktaki pitbullar..
    25. "Hayati tehlikesi olan hiçbir..
    26. Türkiye'nin ilk İslam ekonomisi..
    27. TCMB'den repo ihalesi
    28. Piyasalar Fed'in hayal kırıklığını..
    29. Hamza’nın annesi zorla getirilecek
    30. Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'