Emet’te trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.06 Ağustos 2019 Salı 13:46
Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Emet - Çavdarhisar yolu Çerte mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Altan Ş. (48)idaresindeki 06 TC 457plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı. Kazada araç sürücüsü Altan Ş. ve oğlu Yusuf Sefa Ş. yaralandı. Yaralılar112 Acil Servisi Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Emet Çavdarhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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