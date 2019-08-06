Emet’te trafik kazası: 2 yaralı Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emet - Çavdarhisar yolu Çerte mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Altan Ş. (48)idaresindeki 06 TC 457plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı. Kazada araç sürücüsü Altan Ş. ve oğlu Yusuf Sefa Ş. yaralandı. Yaralılar112 Acil Servisi Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Emet Çavdarhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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