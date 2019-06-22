Emet’te trafik kazası: 1yaralı Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen Tır kazsında 1 kişi yaralandı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen Tır kazsında 1 kişi yaralandı. Kazada konteynerler yola savruldu trafik bir süre durduruldu.

Kaza Emet - Tavşanlı yolu Bahatlar yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 43 PN 686 plakalı Süleyman Karasu(49) yönetimindeki konteyner yüklü Tır, Emet- Tavşanlı yolu Bahatlar mevkiindeki keskin virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Tır sürücüsü Süleyman Karasu 112 Sağlık Ekiplerince Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karasu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada yola savrulan konteynerler dolayısıyla trafik kısa bir süre durduruldu. Konteynerlerin vinç ile kaldırılmasının ardından Jandarma ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.