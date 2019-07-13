Emet’te trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.13 Temmuz 2019 Cumartesi 06:46
Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Emet ilçesi 3. Toki Mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre H.K idaresindeki 26 AC 409plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü H.K. yaralandı. Yaralı H.K., 112 Acil Servisi ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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