Emet’te trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’nın Emet ilçesindemeydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.14 Şubat 2019 Perşembe 11:32
Kütahya’nın Emet ilçesindemeydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Emet-Çavdarhisar karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Çavdarhisar istikametinden Emet istikametine gelmekte olan Barış K’nın idaresindeki 43 LH 650plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yola yan yattı. Kazada araç sürücüsü Barış K. yaralandı.
Kazada yaralanan Barış K. 112 Acil Servis Ekipleri tarafındanEmet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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