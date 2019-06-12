Emet’te trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza Emet-Çavdarhisar yolunun Çerte mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet istikametinden gitmekte olan Ahmet Özmen (60) yönetimindeki 34 JJ 0067 plakalı tır, yol çalışması nedeniyle ayrılan yolda, Çavdarhisar istikametinden gelmekte olan İsmail Arslan (37) idaresindek 43 NR 712 plakalı kamyonetle çarpıştı.Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tırınsürüklediği ve konteynırının sıkıştırdığı kamyonet sürücüsü İsmail Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonet içerisinde sıkışan Arslan’ın cenazesi Emet Belediyesi İtfaiyesi, Emetbor İşletmesiArama-Kurtarmaekiplerinin çalışmaları ile çıkarılarak, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü Özmen, Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.