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Emet’te termal sağlık ve kültür turizmi bir arada

Kütahya’nın Emet ilçesinde termal sağlık ve kültür turizmi bir arada yapılıyor ve bölge turizmi gün geçtikçe hareketleniyor.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
Emet’te termal sağlık ve kültür turizmi bir arada

Kütahya’nın Emet ilçesinde termal sağlık ve kültür turizmi bir arada yapılıyor ve bölge turizmi gün geçtikçe hareketleniyor.


Emet Termal Otel yönetimi tarafından 1 yıldır yürütülen çalışmalarla Termal sağlık ve Kültür turizmi bir arada uygulanıyor. Otel müşterilerinin tesis içerisinde bulunan şifalı selçuklu hamamı ve kültür turizminden oldukça memnun olduğu bildirildi.


81 ilden gelen misafirleri, Emet Termal Otel’de misafir olarak ağırladıklarını belirten Otel Müdürü Ramazan Sezer, bir yıldır yürütülen proje hakkında yaptığı açıklamada, ’’Selçuklu hamamımıza gelen misafirlerimiz daha çok şifa amaçlı geliyorlar. Buraya gelen misafirlerimiz, boyun ağrıları, omuz ağrıları, eklem ağrıları ve daha çok romatizmal hastalıklar, parmaklarındaki kireçlenmeler, omuzlarındaki kireçlenmeler ve sedef hastalıkları için tam bir şifa kaynağıdır Selçuklu hamamı. İnsanlar buranın çok faydalı olduğunu biliyorlar. Biz de bu duruma şahit oluyoruz. Biz burada 7 gün ve yada 21 seans şeklinde tedavi öneriyoruz. Günde 3 defa 21 seans aldıklarında sedef hastalıklarından kurtulduklarına şahit oluyoruz’’ dedi.



’’Termal sağlık ve Kültür turizmini bölgede aynı anda uyguluyoruz’’



Sezer, ’’2018 yılında başlattığımız çalışma ile termal sağlık ve kültür turizmini bölgede uygulamaya başladık. Termal sağlık tedavisi gören vatandaşlarımız, Kültür turlarımızdaEmet Termal Otel’den başlayarak İki taş kanyonu var , Eğrigöz Kalesi 7000 yıllık tarihi olan bir kaledir burası. 7 binyıllık bir şehirdir Eğrigöz. Burada misafirlerimize ikitaş konyonundan başlayarak Eğrigöz kalesini gezdiriyoruz. Eğrigöz’ün tarihini anlatıyoruz. Akabinde Sarı su yaylası ve cennetten bir köşe olan Tahtalı yaylasında misafirlerimizi gezdiriyoruz. Son olarak misafirlerimizi Zeus tapınağının olduğu, dünyanın ilk borsasının ve sayısız tarihi kalıntıların olduğu, Roma imparatorluğunun en önemli kentlerinden olan Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti’ni gezdiriyor ve tekrar Emet Termal Otel’e dönüyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Termal Otel içerisinde bulunan Selçuklu hamamının selçuklu mimarisini andıran pencereleri ve hamam içerisinde oluşturulan şark köşelerinde bulunan selçuklu eserleri dikkat çekiyor.


Selçuklu hamamını kullanan vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda, ’’Kendi cazibesiyle 38 derece çıkan bu suyun faydalarından çok memnunuz. Personelin ikramları ve güleryüzünün yanı sıra, eklem romatizması ve cilt hastalıklarına çok faydalı. Şifa için kullanmaya devam ediyoruz’’ dediler.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
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