0553 313 94 23

Emet’te tarihi eser operasyonu

Kütahya’nın Emet ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser aramakta kullanılan malzemeler ve 150 adet sikke ele geçirildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:36
Emet’te tarihi eser operasyonu

Kütahya’nın Emet ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser aramakta kullanılan malzemeler ve 150 adet sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Hamam Mahallesi’ndeki bir eve yapılan operasyonda, 1 adet ruhsatsız uru sıkı tabanca ve 23 adet kurusıkı fişeği, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 16 adet Fişeği, 1 Adet dürbün, 6 adet detektör ve 3 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektör kulaklığı, 2 adet bıçak, 4 adet çapa 1 adet el testeresi ve 2 adet kask feneri , 1 adet antika tabanca150 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeler ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasta yakınlarından yardımseverlik örneği
    1. Hasta yakınlarından yardımseverlik..
    2. Kızılay’dan kan ve kök hücre bağışı..
    3. Medipol Başakşehir'de sakatlık raporu
    4. YOİKK'in çalışma takvimi belirlendi
    5. Lise öğrencileri bilim fuarında..
    6. TRT radyoları Konya'ya geliyor
    7. Tunus'ta bir televizyon kanalının..
    8. Başkan Çınar Yeşilyurt Belediyespor..
    9. Şehriban Yıldırım’a ’Başarı..
    10. Çaldıkları çelik kasayı ortadan..
    11. İşçi milli takımı, madenci takımını..
    12. Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgası..
    13. Dünyanın en değerli parası belli oldu!
    14. Gezici Çanakkale Müzesi Taşköprülerle..
    15. Milyonluk kaçış böyle sonuçlandı!..
    16. Rusya-İslam Dünyası: KazanSummit-2019..
    17. U-11 Tosya Pirinç Kupası dev takımları..
    18. Kocaispir’den Kızılay’a destek
    19. Besnili Abuzer Ertürk’ün ilk romanı..
    20. OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde “Büyük..
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’