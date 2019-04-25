Emet’te tarihi eser operasyonu

Kütahya’nın Emet ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser aramakta kullanılan malzemeler ve 150 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hamam Mahallesi’ndeki bir eve yapılan operasyonda, 1 adet ruhsatsız uru sıkı tabanca ve 23 adet kurusıkı fişeği, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 16 adet Fişeği, 1 Adet dürbün, 6 adet detektör ve 3 adet dedektör başlığı, 1 adet dedektör kulaklığı, 2 adet bıçak, 4 adet çapa 1 adet el testeresi ve 2 adet kask feneri , 1 adet antika tabanca150 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.