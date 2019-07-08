Emet’te Osmanlı Hamamı yenilendi

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Osmanlı Hamamı’nda tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığı bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Osmanlı hamamında bakım, onarım ve tamirat çalışmalarının bitirildiği ve erkek ve kadınlara hizmet saatlerinin de yeniden düzenlendiği açıklandı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, ’’Şifa kaynağı Osmanlı Hamamı’nda başlattığımız çalışmayı bir ayda bitirdik. Birçok cilt rahatsızlığı ve romatizmal hastalıklara şifa kaynağı Osmanlı Hamamı modern bir görüntüye kavuşturuldu ve hizmete tekrar açıldı. Şimdi ise Osmanlı hamamı sınırlarında bulunan özel banyoları tadilata aldık. Belediye olarak, vatandaşlarımızın şifalı kaplıcalarımızdan en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarımız devam ediyor’’ diye konuştu.