0553 313 94 23

Emet’te Osmanlı Hamamı yenilendi

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Osmanlı Hamamı’nda tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığı bildirildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
Emet’te Osmanlı Hamamı yenilendi

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Osmanlı Hamamı’nda tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığı bildirildi.


Belediye tarafından yapılan açıklamada, Osmanlı hamamında bakım, onarım ve tamirat çalışmalarının bitirildiği ve erkek ve kadınlara hizmet saatlerinin de yeniden düzenlendiği açıklandı.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, ’’Şifa kaynağı Osmanlı Hamamı’nda başlattığımız çalışmayı bir ayda bitirdik. Birçok cilt rahatsızlığı ve romatizmal hastalıklara şifa kaynağı Osmanlı Hamamı modern bir görüntüye kavuşturuldu ve hizmete tekrar açıldı. Şimdi ise Osmanlı hamamı sınırlarında bulunan özel banyoları tadilata aldık. Belediye olarak, vatandaşlarımızın şifalı kaplıcalarımızdan en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarımız devam ediyor’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde incelemelerde bulundu
    1. Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca..
    2. Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir?..
    3. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
    4. CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi..
    5. Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
    6. Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
    7. Stres ve alkol gastrit nedeni
    8. Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda..
    9. Kaymakam, şehitlik bakım..
    10. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
    11. Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi..
    12. Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
    13. Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri..
    14. Trabzonspor'da transfer çalışmaları
    15. AKAPDER’den Ankara’da sıkma şöleni
    16. Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı
    17. "İhracattaki artışın katlanarak..
    18. Tekirdağ’da 6 ambulans dağıtıldı
    19. Orman işçilerinin görev süresi..
    20. Sel, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı
    21. (Özel) 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3..
    22. Ankara’da ‘dalavereciler’ çetesine..
    23. Berge: “100 uçaktan en az 5’i Van..
    24. Döviz kurları
    25. İzmir Demokrasi Üniversitesi taban..
    26. Adana’da sahte içkiye suçüstü
    27. Doğu Karadeniz’in en görkemli kalesi..
    28. F-16'lar vurdu! 4 terörist öldürüldü
    29. Asya borsaları
    30. (Özel)Pakistanlı kardeşler, elleri..
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’