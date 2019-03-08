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Emet’te Orman Bölge Müdürlüğü’den Hizmet İçi Eğitim Semineri

Kütahya’nın Emet ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü’nün Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştiriliyor.

08 Mart 2019 Cuma 09:47
Emet’te Orman Bölge Müdürlüğü’den Hizmet İçi Eğitim Semineri

Kütahya’nın Emet ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü’nün Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştiriliyor.


Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nün emrinde görevli İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve Danışman Mühendislerin mesleki bilgilerini yenilemek amacıyla, yapılacak olan Hizmet İçi Eğitim seminerine, Kaymakam Hasan Çiçek, Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Bölge Müdür Yardımcıları Hakan Orhan, Mükremin Uçarcı, Emet İlçe Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, İşletme Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı.


Seminerin ilk gününde açılış konuşması yapan Bölge Müdürü Adnan Kayım, 2018 yılı program gerçekleşmeleri ve 2019 yılı hedefleri üzerinde kısaca durdu ve seminerin verimli ve başarılı olmasını diledi.


Ardından bir konuşma yapan Kaymakam Hasan Çiçek, “ Öncelikle İlçemize hoş geldiniz. Ormancılık faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için verilen hizmet içi eğitim seminerinin bölgemiz ve ilçemiz adına hayırlı olmasını, verimli geçmesini diliyorum. Ülkemizde ve bölgemizde orman işletme teşkilatımızın yeri ve önemi büyüktür. Çalışmalarınızı ve hizmetlerinizi takdirle ve memnuniyetle izliyoruz’’ dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:47
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