Emet’te Kütüphaneler Haftası

Kütahya’nın Emet ilçesinde’Kütüphaneler haftası’ nedeniyle, Gülten-Cevdet Dayıoğlu İlçe Halk Kütüphanesi’nde program düzenlendi.

Açılış konuşmasında Günün anlam ve önemini belirten Kütüphane Memuru Sebiha Seçkin, ’’Kütüphaneler haftasının amacı halka okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap sevgisini arttırmak ve kitaplara olan ilginin artmasını sağlamaktır. Kitapların hayata farklı gözlerle bakmamızı sağladığını unutmamalıyız’’ dedi.

Kaymakam Çiçek, ’’İlçemize 3 adet ’Z’ kütüphanesi, halk kütüphanesine ise yüzlerce yeni seçkin eser kazandırdık. İlçemizde iftihar ettiğimiz güzel bir halk kütüphanemiz var. Kayıtlar muntazam tutuluyor. Okuyucuya çok güzel hizmetler verilmekte. Yeterli bir kitaplığımız, rahat okuma ve çalışma ortamımız var. Ayrıca, kitaplarla birlikte, bilgisayarlarımız ve internetimiz de mevcut.Bütün bu imkanlardan insanlarımızın daha çok yararlanmasını istiyoruz. İster öğrenci, ister yetişkin olsun, herkesi kütüphanemize davet ediyoruz’’ diye konuştu.

Program, çeşitli kitaplardan oluşan serginin gezilmesi ile sona erdi.