Emet’te Kurban Pazarı açıldı Kütahya’nın Emet ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle Kurban satış pazarında çalışmalar tamamlandı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle Kurban satış pazarında çalışmalar tamamlandı.

Emet İlçesi eski Cevizdere Okulu altındaki arazide kurulan hayvan pazarı hizmete girdi. Emet kurbanlık hayvan pazarında kurbanlık hayvan satıcı ve müşterileri buluşturulacak.Pazar yerinde çevre düzenlemesi, hayvanların konulacağı alanlarda düzenleme yapıldı.Açılan pazar Kurban bayramına kadar hizmet verecek.

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