Emet’te ’’Kendin Yap Atölyesi Projesi" 2019 yılı destekleme programına alındı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı 2019 yılı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında ’’Kendin yap atölyesi projesi" başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yapmış olduğu açıklamada, “ Göreve geldiğimiz ilk günlerde kurmuş olduğumuz Emet Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi ekibinin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Proje kapsamında kurulacak olan atölye ilçemizdeki tüm çocuklara hizmet verecek olup, öğrencilerimiz kurulacak olan atölyede robotik kodlama ve ahşap tasarım faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

Emek ve katkılarından dolayı proje iştirakçileri olan Emet Belediyesi nezdinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’a, Emet Meslek Yüksek Okuluna, Kütahya Bölgesi Hayvancılık Kooperatifine, Emet Orman İşletme Müdürlüğüne, bölge yatırımlarına katkılarından dolayı da Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz’a ve personele teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.