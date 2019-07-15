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Emet’te hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, 2019 yılı Hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 35 kişilik Hac kafilesi dualarla uğurlandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
Emet’te hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, 2019 yılı Hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 35 kişilik Hac kafilesi dualarla uğurlandı.


Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek 35 hacı adayı için ilçe otogarında uğurlama töreni düzenlendi. Törende okunan Kur’an-ı Kerim, ilahi ve duanın ardından İmam Hatipler tarafından hac ibadetinin önemli bir ibadet olduğuna işaret edilerek, "Hac vazifelerini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hacı adaylarımız bizlerden de kutsal topraklara selam götürmelerini arzu ediyoruz. Allah herkese hacca gitmeyi nasip etsin" dediler.


Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları din görevlileri, yakınları ve vatandaşlar tarafından dualarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
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