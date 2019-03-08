0553 313 94 23

Emet’te droneli kontrol

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçe jandarma komutanlığının huzur ve güven uygulamasını yerinde İnceledi.

08 Mart 2019 Cuma 09:48
Emet’te droneli kontrol

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçe jandarma komutanlığının huzur ve güven uygulamasını yerinde İnceledi.


Emet Çavdarhisar yol ayırımında, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı envanterine yeni eklenen, araç ve şahıs sorgulama sisteminin uygulaması gerçekleştirildi. Emet Çavdarhisar yol ayırımında gerçekleşen huzur ve güven uygulamasında, ayrıca bir ilk yaşandı.


Emet Kaymakamlığınca, kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadele, aranan şahısların yakalanması ve trafik ihlallerinde kullanılmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis edilen Drone (İnsansız Hava Aracı) ilk kez uygulamada yer aldı.


Yapılan uygulama sırasında, araç sürücüleri ve yolcularla kısa süreli sohbet eden Çiçek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulama hakkındaki fikirlerini aldı.


Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’Vatandaşlarımız bu uygulamalardan son derece memnun. Huzur ve güven uygulamasının, ilçe halkı olarak kendilerine huzur ve güven verdiğini söylüyorlar. Onların da istekleri doğrultusunda, desteklerini de alarak, ilçemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için, bu uygulamalar aralıksız devam edecektir. Ayrıca, İlçe Jandarma Komutanlığımıza tahsis ettiğimiz Drone’nin kullanılması, uygulamadaki verimliliği en etkili hale getirecek boyuttadır. Unutulmamalıdır ki, ülkemizin barış ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimizin sayesinde, huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Özverili ve gayretli, başarılı uygulamalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ediyor, kazasız, belasız, sağlıklı, huzurlu ve başarılı görevler diliyorum.” İfadelerini kullandı.


İlçe Jandarma Komutanı Mukadder DEMİR ve diğer görevliler, Kaymakam Çiçek’e katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı ağırladı
    1. Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı..
    2. Kıskançlık krizine girip karısını ve..
    3. Diş sıkmak psikolojik bir sorun..
    4. Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya..
    5. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    6. FETÖ'den aranan editör enselendi
    7. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    8. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    9. Kayak merkezlerinde son durum
    10. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    11. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    12. İstanbul'da korkutan patlama!
    13. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    14. Piyasa güne artı rezervle başladı
    15. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    16. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    17. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    18. Borsa, güne yatay başladı
    19. Hakkari’de Muhasebe Haftası..
    20. (Özel) Evde anne, iş yerinde trafik..
    21. Akrabalarını öldüren zanlı adliyeye..
    22. Esgin dümene geçti
    23. Ağız kanseri riskine dikkat
    24. Kabracabey’den milli takıma
    25. Beyoğlu’nda ’Sosyal Market’ten yerinde..
    26. Kütahya’da öğrencilere yüzme eğitimi..
    27. Kafe çalışan uyuşturucu satmaktan..
    28. El Salvador'da kürtaj yasası mağdurları
    29. "İlk uzun metrajım" Fransızca film..
    30. Baydilli’den Şükriye nineye vefa..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!