Emet’te bütçenin yüzde 48’i personele

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, personel istihdamı, toplum yararına hizmet programlarından Emet belediyesinin daha etkin faydalanması adına il merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başkan Doğan çalışmalar kapsamında Kütahya SGK İl Müdürü İsmail Sayar ve Kütahya İşkur İl Müdürü Kamil Uçar’ı makamlarında ziyaret etti.

Belediyenin personel durumu, planlananprojeler, TYP programlarının belediyeye katkıları, talepleri gibi konular hakkında müdürler ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Doğan, il müdürlerine birer çini tabak takdim etti.

Emet belediyesinin toplam bütçe içerisinde personel giderlerinin yüzde 48 olduğunu, yeni bir işçi alımı içinse bu oranın kanunen yüzde 40’ın altına düşmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Emet belediyesinin personel giderleri mevcut bütçe içerisinde yüksek rakamlara tekamül etmektedir. Ayrıca yeni birtaşeron işçi alımı içinse kanunun öngördüğü yüzde 40’ınaltlarına düşmesi gerekmektedir. Kanunen Emet belediyesi memur almak içinsebu rakamın yüzde 30’un altına düşmesi gerekiyor. Bizlerde Emet belediyesi olarak gerek belediyemizin asli vazifeleri, gerekse hayata geçirmeyi düşündüğümüz projeler için mevcut personelimiz yanında toplum yararına hizmet programlarımızda daha fazla sayıda istihdam sağlamak adına bir dizi çalışma yürütüyoruz. Bu konuda il müdürlerimizle oldukça faydalı geçen ziyaretler gerçekleştirdik. Kendilerine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.