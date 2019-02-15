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Emet’te 70 işçiye yüzde 30 zam

Kütahya’nın Emet Belediyesi’nde çalışan işçilere yüzde 30 zam yapıldı.

15 Şubat 2019 Cuma 11:28
Emet’te 70 işçiye yüzde 30 zam

Kütahya’nın Emet Belediyesi’nde çalışan işçilere yüzde 30 zam yapıldı.


Hizmet İş Sendikası üye taşerondan yeni kadroya geçen 70 şirket işçisine, ilk 6 ay için yüzde 20, ikinci 6 ay içinse yüzde 10 zam yapıldı.


Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ’’Bizler bir aileyiz. Bu ailenin adı Emet belediyesi. 10 yıllık görev süremde kimseye başkanlık makamını kullanarak değil, kimilerine ağabeylik ,kimilerine kardeşlik yaparak çalıştık. İşçi ve memurlarımızın güler yüzlü, huzurlu ve mutlu olmaları içinçabaladık. Biliyoruz ki sizler ne kadar huzurlu ve mutlu olursanız belediyemize ve dolayısı ile Emet halkımıza daha iyi hizmet verebilirsiniz. Bakınız, gerek siyasette gerek bürokraside koltuğu arkasına alarakhalkı hor görenlerin çoğu bugün Emeti terk etmişlerdir. Emet’te barınamamışlardır. Bu koltuklarda otururken koltukların gideceğini hesap etmeden iş yaparsanız,çarşıda oturup çay içecek bir yer bile bulamazsınız. Mustafa Koca olarakbenim gidecek bir başka yerim yok ve sizlerden, Emet halkından başka kardeşim dostumda yok’’ dedi.


Bu arada, salonda işçiler tarafından hazırlanan ’Koca Reis seninleyiz’ pankartı açıldı.


Hizmet İş Sendikası Başkanı Ahmet Özen, ’’Hizmet iş sendikası bölge temsilciliği görevini üstlendiğimde sendikamıza geçen ilk belediyemiz olan Emet belediyesi işçi sözleşmelerinde hiç sorun yaşamadığımız nadir belediyelerimizden birisidir. Sayın başkanımızla 2010 yılından beribirlikte çalışıyoruz. Kadrolu işçilerimize kömür yardımı yapılırken, hiçbir belediyenin almadığı riski alarak, kadrolu işçileri üzerinden şirket işçilerine kışlık yakacak yardımı yapan Emet belediyesidir. Hükümetin verdiği asgari ücret artı yüzde 4 yanında, ilk 6 ay için yüzde 20, 2. 6 ay için ise yüzde 10 zam verildi. Ayrıca 10 artı 10olmak üzere 20 gün ikramiye ve 150 artı 150 olmak üzere bayram ikramiyelerinin de sözleşmede yer aldı. Bu Türkiye’de bir ilktir’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:28
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