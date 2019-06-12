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Emet’te 65 yaş üstü vatandaşlara bedava hamam uygulaması yeniden düzenlendi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz belediye hamamlarını kullanmauygulamasına yeni düzenleme getirildiği bildirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:04
Emet’te 65 yaş üstü vatandaşlara bedava hamam uygulaması yeniden düzenlendi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz belediye hamamlarını kullanmauygulamasına yeni düzenleme getirildiği bildirildi.


Emet ilçesinde Belediye Meclisi tarafından 4 Şubat 2019 tarihinde alınan kararla65 yaş üstü vatandaşlarabelediye tarafından işletilen hamamlara girişte ücret alınmaması uygulaması yeniden düzenlendi.


Belediyenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum kadar yapılandenetimlerde zarar eden işletmelerde bu tür uygulamaya gidilemeyeceği yönündeki raporlara istinaden belediye meclisison toplantısında yeni bir düzenlemeye gitti.


Emet Belediye MeclisiBaşkan Vekili İsmail Hakkı Kurt başkanlığında 10 Haziran’da yapılan toplantıda bir önceki kararı iptal ederek 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması ilkelerini kapsayan vatandaşlardan ücret alınmamasını karara bağladı. Kanunen şehit, gazi yakınlarınauygulanmakta olan yüzde 50 indirim yanında, devletten yaşlılık ve yoksulluk maaşı alan vatandaşlar hamamlardan ücretsiz yararlanabilecek.


BelediyedeŞubat ayında başlayan uygulama kapsamında 65 yaş üstü yaklaşık bin vatandaş, ücretsiz hamam giriş kartı almıştı. Emet belediye meclisinin 10 Haziran 2019 tarihinde oy çokluğu ile aldığıkararilebu uygulama sona ermiş oldu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:04
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