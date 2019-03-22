Emet’te 2 bin 500 fidan dağıtıldı Kütahya’nın Emet ilçesinde ’’Orman haftası’’ dolayısıyla Hükümet Konağı önünde, 2 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde ’’Orman haftası’’ dolayısıyla Hükümet Konağı önünde, 2 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Emet İlçe Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, yaptığı açıklamada, ’’Orman haftası etkinlikleri kapsamında bugün Emet ilçemizde vatandaşlarımıza bin 500 karaçam, 500 adet badem ve 500 adet ceviz fidanı dağıttık. Vatndaşlarımız çok kısa sürede 2 bin 500 fidanı bitirdiler. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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