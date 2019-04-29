Emetspor’dan 300 sporcuya bahar şenliği

Kütahya’nın Emet ilçesinde futbol başta olmak üzere çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Emetspor kulübü Yeniceköy Tahtalı yaylasında bünyesinde barındırdığı 300 öğrenci için bahar şenliği düzenledi.

Emetspor Kulubü Başkanı Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada, ’’Kulübümüz bünyesinde faaliyet gösteren tüm branşlardaki öğrenci ve sporcularımızla Yenice Köyü Tahtalı Piknik alanında bahar şenliği düzenledik. 300 kişinin katıldığı piknikte, futbol, voleybol, masa tenisi, satranç ,resim , müzik ve işaret dili öğrencileri ile dolu dolu bir gün geçirildi. Pikniğe misafir olan EmetKaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Gençlik Spor Müdürü Umut Işıkve beraberindeki heyet öğrencilerle ve sporcularla tek tek ilgilendi. Kendilerinin şükranlarımızı sunuyoruz.Piknikte pek çok yarışma ve etkinlik yapıldı. Her branş temsilcileri kendi branşlarını icra ettiler. Emetspor sadece futbol ile değil, tüm sportif ve kültürel faaliyetler de aktif olarak etkin olması yolunda tüm gücümüzle çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.