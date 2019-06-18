Emet’in köylerinde alt yapı çalışmaları
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Konuş ve Subak köylerindeki yatırımları yerinde inceledi.18 Haziran 2019 Salı 10:49
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Konuş ve Subak köylerindeki yatırımları yerinde inceledi.
Konuş Köyü düğün salonu inşaatı çalışmalarını ve köy konağını yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek ve beraberindeki heyet, Köy Muhtarı Ali Osman Erdoğan’dan bilgiler aldı.
Çiçek ve beraberindeki heyet, menfez ve asfalt alt yapı çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
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