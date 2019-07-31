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Emet Müftülüğü görevine İsmail Çınar atandı

Kütahya’nın Emet İlçe Müftülüğüne Kilis ili Musabeyli İlçesinde görev yapmakta olan İsmail Çınar’ın atandığı bildirildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:25
Emet Müftülüğü görevine İsmail Çınar atandı

Kütahya’nın Emet İlçe Müftülüğüne Kilis ili Musabeyli İlçesinde görev yapmakta olan İsmail Çınar’ın atandığı bildirildi.


1974 yılında İstanbul Esenler de doğan İsmail Çınar, İlkokulu memleketi olan Sivas’ta, Hafızlığını İstanbul Hayırseverler Kur’an Kursu’nda, lise eğitimini İstanbul Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nde, Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamış. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde "Kıraat" alanında yüksek lisans yapmaktadır. Mesleki hayatına 1995 yılında, İstanbul Beykoz Müftülüğü Çavuşbaşı Kur’an Kursu’nda fahri olarak başlayan İsmail Çınar, 1997 yılında Sakarya ili Taraklı ilçesi Hacı Yakup Paşalar Köyüne İmam Hatip olarak atanmıştır. Askerlik vazifesini 2000 yılında Konya’da tamamlamasını takiben 2004-2008 yılları arasında İstanbul Fatih İlçesi Müftülüğü Odunyarıcızade Camii’nde İmam Hatip olarak görev yapmıştır.2017 yılında Kilis ili Musabeyli İlçesine “İlçe Müftüsü” olarak tayin olan Çınar Evli ve iki çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:25
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