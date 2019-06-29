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Emet KYK Yurdu gün sayıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımı devam eden 25 milyon lira maliyetli 400 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:54
Emet KYK Yurdu gün sayıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımı devam eden 25 milyon lira maliyetli 400 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.


200’ü erkek 200’ü kız olmak üzere toplam 400 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu inşaat çalışmalarını, Kredi Yurtlar Kurumu Kütahya İl Müdürü Feyzullah Gayret, İl Müdürlüğü Teknik Ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Gençlik ve Spor Müdür vekili Umut Işık ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Cineryerinde inceledi.


Proje maliyeti 25 milyon lira olan ve iş tamamlama süresi 2019 Nisan ayında dolan inşaat için firmaya ek süre verilirken, en geç 2020 Ocak ayında yurdun teslimi gerekiyor. Ancak firma yetkilileri inşaatta çalışmaların yüzde 90 oranında tamamlandığını, Kurban bayramı sonrası işin tesliminin planlandığı ifade ettiler.


KYK yurdu çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ”Hükümetimizce çok önemli bir hizmet ilçemize kazandırılmaktadır. Halkımızın beklentileri arasında olan, daha fazla öğrencinin eğitim görmesi arzusuna yurdumuz pozitif katkı sağlayacaktır. KYK yurtlarının öğrencilere başta burs olmak üzere sağladığı artılar kadar, çocuklarının devlet yurtlarında kalarak eğitim görmelerini isteyen aileler içinde tercih yapmada etkili oluyor. Yurtlarda kalmada ikametgah şartı olduğundan, ilçe nüfusunun artmasına da direk katkı sağlıyor. 25 milyon liraya mal olan yurdumuzla ilgili tüm çalışmalarda belediye olarak gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Temennimiz yurdumuzun bu eğitim yılına yetişmesidir’’ dedi.


Başkan Doğan, Kütahya Kredi Yurtlar İl Müdürü Feyzullah Gayret’e, ilçeye katkı ve çalışmalarından dolayı çini tabak takdim etti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:54
  1. doğa

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