Emet Cevizdere Şehitliği’nde temizlik çalışmaları tamamlandı Kütahya’nın Emet ilçesi Cevizdere şehitliğindeEmet Belediyesi tarafından bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesi Cevizdere şehitliğindeEmet Belediyesi tarafından bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

5 Temmuz şehitleri anma,demokrasi ve milli birlik günüprogramları çerçevesinde Cevizdere şehitliğinde düzenlenecekolançelenk töreni, ve Şehit mezarlıklarında okunacak Kur’an tilaveti için Emet Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce biri dizi çalışma yapıldı.

Şehitlikte genel temizlik ve ot temizleme çalışmaları yanı sıra,sembolik şehitlik mezarları etrafında da düzenleme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Şehitlik gün boyu sürecek ziyaretler için hazır hale getirildi.

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