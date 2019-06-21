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Emet Belediyespor U-11 takımından örnek davranış

Emet Belediyespor Kulübü’nde futbol oynayan U-11 takımı futbolcu ve yöneticileri, geçen hafta Tunceli de şehit düşen, Şehit Jandarma Uzman çavuşEmre Üçkan’ın mezarına ve ailesine ziyarette bulundu.

21 Haziran 2019 Cuma 10:51
Emet Belediyespor U-11 takımından örnek davranış

Emet Belediyespor Kulübü’nde futbol oynayan U-11 takımı futbolcu ve yöneticileri, geçen hafta Tunceli de şehit düşen, Şehit Jandarma Uzman çavuşEmre Üçkan’ın mezarına ve ailesine ziyarette bulundu.


Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Üçkan (26), memleketi Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy’de geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlanmıştı. U-11 lig maçı için Simav ilçesine giden Emet Belediyepsor U-11 takımı, teknik direktörleri Eftal Ülker ile birlikte şehit askerimizin mezarını ve ailesini ziyaret etti.


Şehit uzman çavuşun Babası Mustafa, Annesi İftadiye ve Abisi Oğuz Üçkan’ı ziyaret eden minikler, üzüntülerini ifade ederekşehit ailesinin ellerini öptüler.


Emet Belediyespor teknik direktörü Eftal Ülker, şehitÜçkan ile geçmiş yıllarda futbol oynadıklarını belirterek, ”Şehidimiz Simav Gençyurdu takımında futbol oynarken bizlerde Emetspor’da top oynuyorduk. Birlikte maçlarımız, dostluklarımız oldu. Bugünde U-11 takımımızla geldiğimiz ilçemizde şehidimizin mezarını ziyaret ederek dualarımızı gönderdik. Şehidimizin Ailesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’ın taziyelerini iletip, ellerini öptük. Minik futbolcularımızın ziyaretinden memnun olan ailemizle acılarını paylaşmaya çalıştık.Tekrar şehidimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, ailesine sabırlar vermesini temenni ediyoruz’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:51
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