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Emet Belediyesi’nden Dünya Kadınlar Günü’nde Bursa gezisi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Emet Belediyesi kültür gezisi kapsamında yaklaşık 200Emet’li katılımcı kadın ileBursa gezisi düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 13:31
Emet Belediyesi’nden Dünya Kadınlar Günü’nde Bursa gezisi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Emet Belediyesi kültür gezisi kapsamında yaklaşık 200Emet’li katılımcı kadın ileBursa gezisi düzenlendi.


Emet ilçesinde son yıllarda bayanlar için düzenlenen kültür gezilerine bir yenisi daha eklendi. 1 Mayıs işçi bayramında Emko bünyesinde faaliyet gösteren bayanlar için İstanbul Kültür gezisi düzenlenmişti. Geçen yıl mübarek 3 aylar öncesi Konya’da tarihi ve dini mekanlara yine bayanlar için kültür gezisi düzenleyen Emet belediyesi, 8 Mart dünya kadınlar günün unutmayarak Bursa’ya kültür gezisi düzenledi. Emetli bayanların yoğun ilgi gösterdiği geziye yaklaşık 200 bayan katıldı.


Kültür gezisi içinCuma sabahı belediye önünden5 otobüs kaldırıldı. 1 günlük gezi kapsamında Bursa güzergahında tarihi, turistik ve dini mekanları gezilerek aynı gün dönüş gerçekleştirilecek.


Belediye Başkanı Mustafa Koca, " Özellikle bayan vatandaşlarımızdan bizleregelen talepler doğrultusunda daha önce İstanbul,Bursa, Çanakkale, Beypazarı, Safranbolu, Konyakültür gezileri düzenlemiştik. Yine bayan hemşehrilerimizin talepleri ile 8 Mart kadınlar gününde bir Bursa gezisi tertipledik. Ülkemizde tarihi, dini ve kutsal mekanlarımızın tanıtımı adına bu tür kültü gezilerine önem veriyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın kültürümüzü, tarihi ve dini zenginliklerimizi yakından tanımaları adına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz”dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:31
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