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Korona Virüs Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan koronavirüse yakalandı

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın ikinci kez yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 07:59:00 -
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan koronavirüse yakalandı

Kütahya'nın AK Parti'li Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Daha önce yaptırdığı testi negatif çıkan Doğan'ın ikinci kez yaptırdığı testin pozitif çıktığı bildirildi.

Filyasyon çalışması başlatıldı

Doğan'a ikince kez yapılan testin pozitif çıkması üzerine ilçe filyasyon ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Başkan Hüseyin Doğan'ın yoğun temasta bulunduğu kişilere ulaşan ekiplerin çalışmaları ise gece yarısı tamamlandı.

AK Parti'li ilçe başkanına da test yapıldı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından filyasyon ekipleri tedbir karantinası uygulamalarını da devreye soktu. Uygulamalar sonrası öncelikle AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık'a test yapıldığı ve bu testlerin sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

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