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Emekli albay Hacımustafaoğlu’ndan uyarı: Türkiye beklentilerinden asla taviz vermemeli

Türkiye ile ABD’nin uzlaşmaya vardığı ‘Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğlu, “Sürekli PKK/PYD’yi bölgede destekleyen bir ABD’nin Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda gayret göstereceğine inanmıyorum. ABD, Türkiye’yi oyalamaya devam ederken öte yandan asıl dostu olan terör örgütüne destek verecektir. ABD’ye kesinlikle güvenilmemelidir ve Türkiye beklentilerinden asla taviz vermemelidir.” dedi.

13 Ağustos 2019 Salı 17:25
Emekli albay Hacımustafaoğlu’ndan uyarı: Türkiye beklentilerinden asla taviz vermemeli

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafağlu, ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“Amerika’ya kesinlikle güvenilmemesi gerekir”

Fırat’ın doğusuna ilişkin Amerika ile varılan mutabakatla kurulma çalışmalarına başlanan “MüşterekHarekatMerkezi” konusunu değerlendiren Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğlu, “Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapacağı operasyon konusunda kararlılığını gören ABD, ‘müşterek harekat merkezi’nde yer alarak göstermelik bir görüntü vermektedir. Türkiye’nin kararlı tutumu Trump yönetimini, böyle bir karara itmiştir fakat ABD’ye kesinlikle güvenilmemesi gerekir.” uyarısında bulundu.

“ABD; Türkiye’yi oyalarak asıl dostu olan PKK/PYD’ye desteğini devam ettirecek”

ABD’nin Türkiye’ye ‘dur’ diyemediği için “O zaman bu harekatı birlikte yapalım” diyerek güya Türkiye ile beraber ortak bir çalışma yürütüyormuş gibi görünmek istediğine dikkat çeken Mustafa Hacımustafaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

ABD’nin Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda bir gayret göstereceğini inanmıyorum. ABD, bir yandan ‘Ortak Harekat Merkezi’nde yer alıp Türkiye ile birlikte olduğu yönünde bir görüntü vermeye çalışırken diğer yandan asıl dostu olan PKK/PYD terör örgütüne desteğini devam ettirecektir. Amerika, bir yandan Türkiye’yi oyalamaya çalışırken öte yandan ise bölgedeki pozisyonunu güçlendirmeye gayret edecektir. Son gelişmeleri ben böyle anlıyorum ve kesinliikle Amerika’ya güvenmiyorum.

“ABD’nin bütün oyunlarına rağmen kararlılığını sürdürmeli”

Türkiye’nin Suriye’de 40 km derinliğinde güvenli bir bölgeyi oluşturmak zorunda olduğunu belirten Mustafa Hacımustafaoğlu, “ABD’nin bütün oyalama taktiklerine ve oyunlarına rağmen Türkiye kararlı tutumunu sürdürmelidir.” şeklinde konuştu.

“Türkiye beklentilerinden asla taviz vermemelidir”

Türkiye Amerika ile Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda “Güvenlibölge” konusunda adım atmak amacıyla “OrtakHarekatMerkezi” nin kurulmasına ilişkin herhangi bir takvimin ortaya koyulmamasını eleştiren Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Türkiye, ABD’nin oyalama ve oynama yöntemlerine karşı çok temkinli olmalıdır. Bu sözü edilen harekat merkezi kurulacaksa neden 1 ya da 3 aylık gibi bir süre ortaya konmamıştır? ABD; bugüne kadar Türkiye’nin haklı taleplerine karşı destek vermek yerine terör örgütünü baştan itibaren sürekli desteklemiştir. Türkiye beklentilerinden asla taviz vermemelidir.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:25
  1. Mustafa Hacımustafağlu
  2. ABD
  3. Müşterek Harekat Merkezi

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