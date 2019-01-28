Emel Bilenoğlu kimdir nerelidir? Emel Bilenoğlu hangi görevlerde bulundu

Emel Bilenoğlu CHP Eyüpsultan belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Emel Bilenoğlu kimdir? Emel Bilenoğlu nereli ve hangi görevlerde bulundu soruları merak ediliyor. CHP ilk defa Eyüpsultan ilçesinde kadın bir aday göstermiştir. kendileri Eyüp Atatürkçe Düşünce derneği üyelerinden olan, Emel Bilenoğlu, Mimarsinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde bitirdi. İşte CHP Eyüpsultan belediye başkan adayı Emel Bilenoğlu’nun kendi ağzından biyografisi.

Emel Bilenoğlu kimdir?

31 Mayıs 1971 yılında Bartın’ın Amasra ilçesinde doğdum. Şanlı ordumuzun Deniz Kuvvetleri'ne 35 sene hizmet etmiş Çorum’un İskilip ilçesinden Ömer Astsubayla, Saraybosna’dan göç etmiş bir ailenin göçmen kızı olan İet Hanımın kızlarıyım. İlkokulu Paşabahçe ilkokulunda, orta ve lise eğitimimi ise Kandilli Kız Lisesi'nde başarıyla tamamladım.

Üniversiteyi Mimarsinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde bitirdim. 1993 yılından 2006 yılına kadar kurumsal firmalarda tasarım müdürlüğü ve koordinatörlük yaptım. 2006’dan 2014 yılına kadar kendi firmam olan Emel Bilenoğlu Trend’ i başarıyla çalıştırdım. Türkiye’nin önemli firmalarının tasarım danışmanlığını yaptım. Halen gıda sektöründeki kendi firmamızda tasarım danışmanlığı ve kurumsal danışmanlık yapmaktayım. 2003 yılında kıymetli eşim sevgili Cafer Bilenoğlu ile hayatımı birleştirdim. 2006 yılında ise dünya güzeli kızım Derin ve yakışıklı oğlum Sarp’ı dünyaya getirerek hayatımın en anlamlı dönemine girmiş oldum.

Sevgili dostlar, Yıllardır yaşadığım, çocuklarımı yetiştirdiğim İstanbul’un sur dışındaki bu en eski yerleşim merkezi olan Eyüpsultan’a gönülden bağlıyım. Babamın mesleği nedeniyle hayatım boyunca farklı farklı semtlerde yaşamak zorunda kaldım ama yolum hep bir şekilde Eyüpsultan’dan geçti. Bu nedenle de yaşımın yettiğince Eyüpsultan’ı bilir ve tanırım. Özellikle de siyasetin içine girdikten sonra bu güzel ilçeyi sokak sokak gezme ve öğrenme şansına sahip oldum. Tanıdıkça da Eyüpsultan’da sosyal belediyecilik adına tasarımsal düşüncenin hayata geçilmesi adına çok büyük eksiklikler olduğunu fark ettim. İşim gereği dünyanın birçok şehrinde bulundum, kendi memleketim kadar olmasa da birçok güzel yer gezdim. Mutsuz ve gelecekten umudu kalmamış insanların sosyal belediyecilik kapsamında nasıl hayata bağlandığına şahit oldum, gençlerin sosyal hayata ve iş hayatına nasıl entegre edildiğini imrenerek izledim. Çocukların 2,5 yaşı itibariyle eğitime başlamalarını sağlayan belediyecilik modellerini izledim, bu bilgileri kendi dosyalarım arasına aldım.