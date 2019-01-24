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"Emektar" traktöründen vazgeçemiyor

Amasya'da yaşayan 62 yaşındaki Zekeriya Türkoğlu, 1990 yılında satın aldığı ve hayatının vazgeçilmezi olan 1965 model Holder marka traktörüne gözü gibi bakıyor- Zekeriya Türkoğlu:"Almanya'dan istediler bunu, hatta üç traktör parası verdiler, vermedim, kıyamadım, veremedim o zaman"- "Aynı çocuğum gibi oldu. Geliyorum, buna bakıyorum, siliyorum, çalıştırıyorum, geziyorum, yerine koyuyorum"

24 Ocak 2019 Perşembe 11:19
"Emektar" traktöründen vazgeçemiyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan 62 yaşındaki Zekeriya Türkoğlu, aldığı günden bu yana en önemli varlıklarından biri haline gelen 1965 model traktöründen vazgeçemiyor.

Bir kamu kurumunda çalışan, aynı zamanda çiftçilik yapan Türkoğlu, 1990 yılında Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce satışa çıkarılan 1965 model Holder marka traktörü satın aldı.

Almanya'dan 1965 yılında orman işletme müdürlüğüne hibe olarak gönderilen traktörü satın aldıktan sonra bakımını yaptıran Türkoğlu, traktörü kullanmaya başladı.

"Emektar" olarak nitelendirdiği traktörünü teknolojik gelişmelere paralel olarak daha gelişmiş modeller üretilmesine rağmen tarla ve bahçe işlerinde kullanmaya devam eden Türkoğlu, traktörüne gözü gibi bakıyor.

- "Almanya'dan istediler, vermedim, kıyamadım"

Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, traktörünü her gün çalıştırdığını, bakımını yaptığını, bağ ve bahçe işlerini, hiçbir sıkıntı çekmeden traktörüyle yaptığını söyledi.

Traktörünü aldığı günü unutmadığını dile getiren Türkoğlu, "Kırklareli'de memurdum. Bu traktör orman işletme müdürlüğünün hurdasındaydı. Satışa çıkarılınca o zaman bu traktöre 200 lira koymuştum. 'Çok fazla, alan olmaz sana kalır' dediler. Ben de 'olsun, alırım' dedim. Ağzımdan böyle bir kelime çıkmış oldu. Kimse de girmediği için bana kaldı. Verdim parasını, aldım." ifadelerini kullandı.

Traktöründe parça sorunu pek yaşamadığını fakat orijinal lastiklerinden artık bulamadığını belirten Türkoğlu, 29 yıldır traktörünü hiçbir sıkıntı çekmeden kullandığını anlattı.

Traktörün kendisi için manevi değerinin yüksek olduğunu, parayla kıymet biçilemeyeceğini vurgulayan Türkoğlu, "Bu traktörle yapmadığım iş yok. Gücünden çok memnunum. Büyük traktörlerin yapamayacağı işleri yapıyor. 3-4 yıl önce Almanya'dan istediler bunu, hatta üç traktör parası verdiler, vermedim, kıyamadım, veremedim o zaman. Çünkü her işimi görüyordu. Bunu görünce hayret ediyorlar çalışmasına. Bu yaştaki traktör nasıl bu kadar iş yapıyor diye." ifadelerini kullandı.

Almak isteyenin çok olduğunu ancak traktöründen vazgeçemediğini dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu markada Türkiye'de benimkinin dışında bir de 1975 model İzmir'de var. Almanya'da da aynı modelde 2 traktör daha var benim bildiğim. Bu traktörü 29 yıldır kullanıyorum, ömrüm yettiği kadar da kullanmayı düşünüyorum. Satmayı düşünmüyorum, kullanmayı düşünüyorum. Aynı çocuğum gibi oldu. Geliyorum, buna bakıyorum, siliyorum, çalıştırıyorum, geziyorum, yerine koyuyorum."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:19
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