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Emektar oyuncu Kemal İnci, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de yeni taşındığı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal İnci (85), Karşıyaka'da cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sinema camiasından kimsenin katılmaması dikkat çekti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:59
Emektar oyuncu Kemal İnci, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da 1933 yılında dünyaya gelen ve kendisi gibi oyuncu olan Bilal İnci'nin ağabeyi Kemal İnci, Karşıyaka'da 15 gün önce taşındığı evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi. Bir süre önce lenf kanseri nedeniyle Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi gören ve sonuçlarının iyi çıkmasıyla 'Bu kanseri de yendim' diyerek yakınlarıyla kutlama yapan Kemal İnci için Karşıyaka Şemikler Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Kemal İnci'nin kızı Elif İnci, kardeşi Bilal İnci'nin oğlu Murat İnci, kendisi gibi oyuncu olan yeğeninin çocukları Ayça ve Ayçin İnci, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Sinema dünyasından cenazeye katılım olmaması ise dikkat çekti.

Cenaze namazı öncesi açıklama yapan oyuncu Ayça İnci, basında yer alan bazı haberlere üzüldüklerini belirterek, "Türk basını reyting uğruna ajitasyonu seviyor. 'Evde ölü bulundu' söylemleri doğru değil. Dedem Bilal İnci de otel odasında ölü bulunmadı. Dizi çekmek için gittiği İstanbul'da kaldığı otelde öldü" dedi. Ayçin İnci ise "Babam hem amcasına hem de kendi babasına her zaman son anına kadar maddi ve manevi destek vermiştir. Bizim ailemiz öyle bir ailedir. Biz Kemal İnci sayesinde sinemaya girdik. Ailecek emek verdik. Kemal İnci'dir, Bilal İnci'yi sinemaya yönlendiren. Hepimiz ailecek bu sektöre hizmet ediyoruz. Şundan dolayı mutluyum; amcam 85 yaşında vefat etti. Birbirini seven bir ailenin içindeydi" diye konuştu. Bilal İnci'nin oğlu Murat İnci de Kemal İnci'nin kızının son anına kadar yanında olduğunu ve yalnız olmadığını söyledi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilçam'ın usta oyuncusu için helallik alındı. Okunan duanın ardından Kemal İnci'nin omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konularak vaziyeti üzerine Doğançay Mezarlığı'na götürüldü. Kemal İnci burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:59
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. Kemal İnci
  4. Cenaze töreni

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