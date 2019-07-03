0553 313 94 23

Emekliye Temmuz zammı ne kadar? Temmuz 2019’da emekli zam ne kadar?

2019 Temmuz emekli zammı belli oldu mu? 2019 SSG, Bağ-Kur emekli zam oranında son durum. Emeklilerin gözü kulağı Temmuz 2019 zammında. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak 2019’da ne kadar zam alacağı son dakika olarak netleşmeye başlandı. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019’un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Peki 2019 temmuz zammıyla beraber emekli maaşları ne kadar olacak? Doğum izni ücreti 2019 son dakika ne kadar oldu?

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
Emekliye Temmuz zammı ne kadar? Temmuz 2019’da emekli zam ne kadar?

2019 Temmuz emekli zammı belli oldu mu? 2019 SSG, Bağ-Kur emekli zam oranında son durum. Emeklilerin gözü kulağı Temmuz 2019 zammında. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak 2019’da ne kadar zam alacağı son dakika olarak netleşmeye başlandı. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019’un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Peki 2019 temmuz zammıyla beraber emekli maaşları ne kadar olacak? Doğum izni ücreti 2019 son dakika ne kadar oldu?

Emekli maaş zammını belirleyecek olan enflasyon açıklandı

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirlenmesinde etkili olan Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı ve 2019 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu.

Memur ve emeklilerin 2019 yılında ne kadar zam alacak?

TÜİK, 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan bu veriyle 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01 olarak açıkladı. Son dakika enflasyon rakamlarına göre memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 5 zam alacak.

Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Bu zamlarla en düşük memurun maaşı 3 bin 224 liradan 3 bin 417 liraya çıkacak.  En düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 297 liradan 2 bin 435 liraya yükselecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise sadece bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranı kadar yani yüzde 5.01 zam alacaklar. Yeni zamların ardından en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 130 liradan bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 376 liradan bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 298 liradan bin 363 liraya çıkacak.

Ocakta en düşük emekli maaşı ne kadar olmuştu?

2019 emekli zamları belli oldu mu? Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor. Ek ödemesiz maaşlar şu şekilde olacak: 

1.500 TL olan maaşı 1.659,60 liraya,

2.000 TL olan maaşı 2.212,80 liraya,

3.000 TL olan maaşı 3.319,20 liraya,

3.500 TL olan maaşı 3.872,40 liraya,

4.000 TL olan maaşı 4.425,60 liraya,

4.500 TL olan maaşı da 4.978,80 liraya kadar ulaşacak.

2018 emekli maaşları

Net maaş 2.500 TL

Ek ödeme 100 TL

Ek ödemeli maaş 2.600 TL

2019 asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu!

2019 asgari ücret net 2.020 TL oldu2019 Asgari geçim indirimi AGİ bekar için AGİ 191 lira olarak belirlendi.

İşte AGİ son dakika fiyatı

Bekar çalışan

AGİ 191.85 TL olacak.

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:35
  1. emeklilere ne kadar zam yapılacak? Temmuz 2019
  2. Emekli Maaşları Temmuz Ayında Ne Kadar Zamlanacak?
  3. Son dakika haberi: Emeklilere zam müjdesi!
  4. 2018-2019 SGK SSK BAĞKUR emekli maaş son dakika enflasyon zammı ne kadar olacak
  5. Emekli maaşları - 2019 temmuz tahmini emekli zam oranı
  6. Emekliye temmuz zammı ne kadar?
  7. temmuz 2019’da emekli zam ne kadar?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Buğday unu sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.
    1. Buğday unu pazarında faaliyet gösteren..
    2. Fatih Kıral Mobilya büyüme kararı aldı
    3. Yaşamaz denilen buzağı yerinde..
    4. Obradovic'in hayatı kitap oldu
    5. Vali Yazıcı, Kızılay’ı ziyaret etti
    6. Küçük İskender hayatını kaybetti
    7. Bilançolarıyla yüz güldürdüler
    8. Balıkesir’de organ bağışı için stant..
    9. Adalet Komisyonu Başkanı Aksoy’a veda..
    10. Dursunbey’de çocukların havuz keyfi
    11. Ayvalık’ta 35 kaçak göçmen yakalandı
    12. Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
    13. (Özel) İnşaat boşluğuna düşen yaşlı..
    14. İstanbul'da organ ticareti yapanlara..
    15. Caz müziğin iki ustasına "Yaşam Boyu..
    16. "Vergi indirimlerinin devamı otomotiv..
    17. 977 öğrenciyi FSM’den uğurladılar
    18. Memur ve emeklilerin zam oranları..
    19. İstanbul'da Arapça tabelalara Türkçe..
    20. Bahçesinde 112 kök Hint keneviri ele..
    21. Mersin’de 5 kişi daha sahte alkol..
    22. DAÜ öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı
    23. İsrail güçleri 15 Filistinliyi..
    24. Huawei P30 serisi 10 milyon satış..
    25. 558 Ziraat Mühendisi ve Tarım..
    26. (Özel) Ulucami’yi ziyarete gelen Güney..
    27. Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
    28. Vali, Gazi Coşkun Özyurga’yı evinde..
    29. Küçük İskender öldü
    30. Japonya'da aşırı yağışlar nedeniyle..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz