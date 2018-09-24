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Emekliye ocak zammı ne kadar? Ocak 2019’da emekli zam ne kadar?

2019 Ocak emekli zammı belli oldu mu? 2019 SSG, Bağ-Kur emekli zam oranında son durum. Emeklilerin gözü kulağı Ocak 2019 zammında. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak 2019’da ne kadar zam alacağı son dakika olarak netleşmeye başlandı. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Peki 2018 temmuz zammıyla beraber emekli maaşları ne kadar olacak?

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:47
Emekliye ocak zammı ne kadar? Ocak 2019’da emekli zam ne kadar?

2019 Ocak emekli zammı belli oldu mu? 2019 SSG, Bağ-Kur emekli zam oranında son durum. Emeklilerin gözü kulağı Ocak 2019 zammında. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak 2019’da ne kadar zam alacağı son dakika olarak netleşmeye başlandı. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Peki 2018 temmuz zammıyla beraber emekli maaşları ne kadar olacak?

En düşük memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları zam farkı ne zaman ödenecek? Ramazan ve Kurban Bayramında aldıkları 2 bin TL ikramiye ile yüzleri gülen emekliler şimdi de yeni yılda yapılacak zamı bekliyor. Emeklilerin Ocak zammı yüzde 10'u aşacak. Yüzde 20.8'lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.65, memur emeklilerininki ise yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek.

YENİ YILDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Eğer bu tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan bin 697 lira 18 kuruşa çıkacak. Halen bin 79 lira 59 kuruş olan en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 194 lira 57 kuruşa yükselecek. Zam oranı yüzde 10.65 olursa en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 896 lira 5 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise bin 21 lira 39 kuruştan bin 130 lira 17 kuruşa ulaşacak. Şu ana kadar Temmuz ve Ağustos aylarının enflasyon verileri açıklandı, geriye 4 veri kaldı. Kesin zam oranı 3 Ocak 2019 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla ortaya çıkacak.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 16:47
  1. Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Ocak 2019
  2. Emekli Maaşları Ocak Ayında Ne Kadar Zamlanacak?
  3. Son dakika haberi: Emeklilere zam müjdesi!
  4. 2018-2019 SGK SSK BAĞKUR emekli maaş son dakika enflasyon zammı ne kadar olacak
  5. Emekli maaşları - 2019 Ocak tahmini emekli zam oranı

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