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Emekliye “Konak” müjdesi

Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçede yaşayan emekli vatandaşlara layık emekli konakları sözü verdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:35
Emekliye “Konak” müjdesi

Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçede yaşayan emekli vatandaşlara layık emekli konakları sözü verdi.


Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçede yaşayan emekli vatandaşlara, hoşça vakit geçirecekleri konaklar yapacaklarını bildirdi.


Şimşek, 31 Mart’taki mahalli seçimlerden başarılı bir sonuç almak için sahada çalışmalarını sürdürürken, ilçeye yapılacak yatırımlar konusunda projelerini de açıklamayı sürdürüyor. Şimşek, güvenli parklar ve sevgi evleri projelerinden sonra emeklilere de konak sözü verdi.


Başkan Adayı Ramazan Şimşek, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“İlçemizde mevcut durumda var olan ancak kullanılmayan emekli konaklarını insanlarımız için cazip hale getireceğiz. Gölbaşı’mızı sosyal projelerle daha da gelişen bir ilçe yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Özellikle sosyal aktivitelerin yanı sıra, okuma salonu, etkinlik salonu, spor salonu gibi kullanım alanlarının yer alacağı yeni emekli konakları da Gölbaşı’mıza kazandıracağız.”

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:35
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