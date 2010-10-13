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Emekliye 91 lira zam

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 Ocak ayında emekli aylıklarına yüzde 21.7 ile yüzde 4 oranında artış yapılacağını belirterek, en düşük emekli aylığındaki artışın yıllık 80-91 lira arasında olacağını söyledi.

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Emekliye 91 lira zam

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği 2011 yılı emekli zamlarını açıkladı. Başbakan Erdoğan, 2011 Ocak ayında emekli aylıklarına yüzde 21.7 ile yüzde 4 oranında artış yapılacağını belirterek, en düşük emekli aylığındaki artışın yıllık 80-91 lira arasında olacağını söyledi. Başbakan Erdoğan, 2011 yılında emeklilere yapılacak artışın 2010 yılında olduğu gibi düşük aylık alanlara daha yüksek oranda olacağını bildirdi. BAĞKUR TARIM

EMEKLİSİNİN AYLIĞI OCAK’TA 434 TL OLUYOR

Başbakan Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre; en düşük aylık alan Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığının Ocak ayında 371 TL’den 434 TL’ye, Temmuz ayında ise 451 TL’ye çıkacağı öngörüldü. En düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığına 2011 yılında yüzde 21.7 oranında, 80 TL tutarında artış yapılmış olacak. SSK TARIM

EMEKLİSİNİN EN DÜŞÜK AYLIĞI 85 TL ARTIYOR

SSK tarım emeklisinin en düşük aylığı da 492 TL’den Ocak ayında 555 TL’ye, Temmuz ayı artışıyla birlikte 577 TL’ye ulaşacak. Böylece SSK tarım emeklisi aylığı yıllık 85 TL, yani yüzde 17.3 oranında artacak.

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİNİN AYLIĞI OCAK’TA 574 TL OLACAK

Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı Ocak ayında 511 TL’den 574 TL’ye, Temmuz ayı artışıyla birlikte 597 TL’ye ulaşacak. Esnaf emeklisinin aylığına böylece 86 TL, yani yüzde 16.8 artış gerçekleşecek.

SSK İŞÇİ EMEKLİSİNİN AYLIĞI 91 TL ARTACAK

SSK işçi emeklisinin en düşük maaşı 648 TL’den 710 TL’ye çıkacak. Temmuz ayında ise 739 TL’ye yükselecek. SSK işçi emeklisinin aylığı da 91 TL tutarında, yüzde 14 oranında artıyor.

“ARTIŞLAR MALİ DİSİPLİNİ BOZMUYOR”

Başbakan Erdoğan yapılan bu artışların mali boyutuyla ilgili de bilgi verdi. Emeklilere verilecek artışların Orta Vadeli Program ve 2011 yılı bütçesiyle tamamen uyumlu olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kaynağını nereden buluyorsunuz diyenler, Orta Vadeli Program’a ve Bütçe’ye bakanlar, artışların bunlarla uyumlu olduğunu görecekler. Yani bütçe dengesinin bozulması, bütçeye ek yük getirilmesi, mali disiplinden taviz verilmesi asla söz konusu değil. Türkiye’nin şartlar iyileştikçe bunu emeklilerin maaşlarına, hayat standartlarına azami düzeyde yansıtmaya devam edeceğiz. Yeni anayasa paketi çerçevesinde memurlarla yapılan sözleşmelerde orada ne tür artış olacaksa, zaten o da emeklimize yansıyor. Onlara vefa borcumuz var. Onların emeğine hürmetimiz var. Bunun gereğini yerine getirmekten 8 yıldır kaçınmadığımız gibi bundan sonra da kaçınmayacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:48
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