Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emekliye 4 müjde birden!

Emeklilerin maaşlarıyla ilgili dört ayrı iyileştirme gündeme geldi. En düşük maaşın asgari ücret kadar olması, intibak ile farklılıkların giderilmesi, zam yönteminin teke düşmesi ve temmuzda yüzde 5 artış yapılması düşünülüyor.

22 Nisan 2018 Pazar 10:31
Emekliye 4 müjde birden!

Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla ücretlerde iyileştirmeler yaşandı. Ancak bunlara ilaveten yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan dört ayrı formül ile emekli maaşlarının özellikle aralarındaki farklılıkların giderilmesi amaçlanıyor.
 
600-700 LİRA ARTIŞ

Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşı 900 lira civarında bulunuyor. Teklife göre en düşük emekli maaşı o yıl için uygulanan asgari ücret ile eşitlenecek. Diğer maaşlar bunun üzerinde belirlenecek. Böylece düşük maaş alanların ücretlerine 600- 700 liraları bulan artış yapılabilecek. Bu yıl için asgari ücret 1.603 lira olarak uygulanıyor.
 
İNTİBAK İLE ARTIŞ

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için çıkartılan intibak yasası ile 355 lirayı bulan zamlar yapılmış ve maaş farklılıkları giderilmişti. Ancak bundan Bağ-Kurlular ve 2000 yılı sonrası emekli olanlar yararlanamamıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin 'yasa çıkmalı' kararı sonrası gözler Meclis'e çevrildi. Yeni bir yasa çıktığında 2000 yılı ve sonrası emekli olanların da maaşları arasındaki farklılıklar giderilebilecek.
 
TOPLU SÖZLEŞME

Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları gerek zam yöntemleri hala farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşme ile zamlarının belirlenmesi de gündemde.
 
TEMMUZ ZAM AYI

Temmuz ayında tüm emeklilerin maaşlarında zam olacak. Bunun için enflasyon rakamları bekleniyor. Bugüne kadar çıkan enflasyon oranlarına göre uzmanlar zammın yüzde 5'i bulabileceğini hesaplıyor. Buna göre memurlar ve memur emeklileri de fark alabilecek.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:31
  1. Emekli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabil’de intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı
    1. Kabil’de intihar saldırısı: 7 ölü, 15..
    2. Portakal şaşırtmadı!
    3. Barça yüzyılda bir ilki başardı!
    4. Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan..
    5. Adana’da 83 yaşındaki yaşlı kadının..
    6. Putin liste dışı bırakıldı
    7. Çürümeye terk edilen milyonlarca araç..
    8. Emekliye 4 müjde birden!
    9. Nasrallah'tan sert çıkış: İsrail'in..
    10. Meteoroloji duyurdu! Önümüzdeki 5 gün...
    11. Mahçupyan'dan dikkat çeken iddia:..
    12. Dünyada tek; Türkiye'ye geliyor
    13. Damadın verdiği cevap sonrası nikah..
    14. 'O, hocaefendi değil, meczuptur'
    15. Eski Bakan haddini iyice aştı!..
    16. Sözcü CHP'yi iyi sattı! Saflar belli..
    17. Malatya’da karşı şeride geçti 3..
    18. Yüzünde başlamıştı şimdi günbegün..
    19. Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e şok..
    20. Beşiktaşlı yönetici isyan etti! 'Özür..
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında