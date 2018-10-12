Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunu aralıkta sona eriyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için önemli bir açıklama geldi. 1 Ekim’de yeni yasama yılının açılmasından sonra gözlerini Meclis’e çeviren EYT mağdurlarına son dakika müjdesi geldi. EYT sorunu aralık ayında Meclis’in gündemine geleceği açıklandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, TGRT televizyonunda katıldığı programda emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının TBMM gündemine geleceğini ve EYT sorununun Aralık ayından çözüme kavuşacağını söyledi.

19 yıllık hak arayışında sona gelindi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak da konuyla ilgili bilgiler verdi. 19 yıldır sürdürdükleri hak arayışının sonucunda artık sona gelindiğinin umudunu taşıdıklarını belirten Özüpak, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Özüpak, Bostancı’nın görüşme sırasında sorunlar hakkında çalışmalar başlatıldığını kendisinden duymanın umut verdiğini söyledi.

EYT sorunu aralıkta bitmiş olacak

AK Parti’nin ardından MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçayla görüştüklerini ifade eden Özüpak, MHP’nin emeklilikte yaşa takılanlar hakkında bir kanun tekliflerinin olduğunu, bu teklifle komisyona giden kanun teklifinin ikiye ulaştığını söyledi. Komisyon görüşmelerine de dernek olarak davet edildiklerinin altını çizen Özüpak, “Bize göre Aralık ayı sonunda bu işlem bitmiş olacak. Meclis’te yaptığımız görüşmeler sonucunda aldığımız bu izlenime göre sürecin uzayıp kısalması tamamıyla yine Meclis’in işleyişine bağlıdır. Bu süre Meclis’in emeklilikte yaşa takılanlara vermiş olduğu değeri göstermiş olacak” dedi.