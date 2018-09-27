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EYT Meclis'e geliyor 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken emekli olacak!

Emeklilikte yaşa takılanların umudu olacak son dakika gelişmesi yaşandı. MHP’nin emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlayıp sunduğu teklif Meclis’in açılmasıyla birlikte raftan indirilip Meclis’in gündemine gelmesi bekleniyor. Milyonlarca EYT mağdurunun umudu olan bu gelişme olumlu sonuç verirse8 Eylül 1999’dan önce işe başlayanlar erken yaşta emekli olabilecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:50
EYT Meclis'e geliyor 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken emekli olacak!

Emeklilikte yaşa takılanların umudu olacak son dakika gelişmesi yaşandı. MHP’nin emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlayıp sunduğu teklif Meclis’in açılmasıyla birlikte raftan indirilip Meclis’in gündemine gelmesi bekleniyor. Milyonlarca EYT mağdurunun umudu olan bu gelişme olumlu sonuç verirse  8 Eylül 1999’dan önce işe başlayanlar erken yaşta emekli olabilecek.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem EYT konusunda hazırladığı teklife ilişkin, "1999 yılında hükümet tarafından tekrar düzenleme gerektiren bir uygulama olan EYT'ye yeni düzenleme yıllar boyunca gelmedi. Bende liderimiz  Devlet Bahçeli'nin emri ile ilk EYT ile ilgili olan kanun teklifimi 2015 yılında verdim" dedi. Verdiğim kanun teklifinin üzerinden 2 seçim geçti diyen Arzu Erdem kanun tekliflerinin kadük yani değersiz ve önemini yitirmiş olduğundan kanun tekliflerini yenilediklerinden ve revize ettiklerinden bahsetti.  Bu kanun tekliflerimizi Meclis’t ki grup başkanvekilliğimize gönderiyoruz. Eğer ki onaylanırsa Meclis başkanlığına EYT teklifi gidiyor dedi.

AK PARTİ’DEN EYT TEKLİFİNE YEŞİL IŞIK

Bazı AK Partili milletvekillerinin yeşil ışık yaktığı MHP’nin EYT düzenlemesi, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak. Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak. Bu yaş kadınlarda 38, erkekler 43 olabilecek.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:50
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YORUM YAZ

  • mustafa büyüksarımustafa büyüksarı32 dk önce
    8300gün bağ kurhizmetim var bu güne kadar hiç af taksitden yararlanmadımdüzenli ödedim ödüyorum yemedim içmedim halen ödüyorum beş yıl yaşa takılıyorum. bu güne kadar ak partiye oy verdik bu yere kadar artıkdahada ak partiye oy yok artık yeter o kadar mülteciyi masraf et biz kendi ülkemizde ezilelimyok artık yeterrrrrrrr
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