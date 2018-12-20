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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika | Çalışma Bakanı Selçuk'tan erken emeklilik açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağduriyetlerinin çözümü konusunda Meclis’ten gelecek son dakika EYT müjdesini beklemeye devam ederken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan yeni EYT açıklaması geldi. Peki EYT yasası çıkacak mı?Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

20 Aralık 2018 Perşembe 12:20
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika | Çalışma Bakanı Selçuk'tan erken emeklilik açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağduriyetlerinin çözümü konusunda Meclis’ten gelecek son dakika EYT müjdesini beklemeye devam ederken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan yeni EYT açıklaması geldi. Peki EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

İYİ Parti’nin Meclis’te verdiği EYT teklifi kabul edilmemişti. EYT mağdurları mağduriyetlerinin giderilmesi için son dakika EYT çalışmasının yapılıp yapılmadığını merak ediyordu. Emeklilikte yaşa takılanlarda son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Emeklilikte yaşa takılma"nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." ifadesini kullandı. Genel Kurulda soru cevap kısmına geçilince Çalışma Bakanı ısrarlı EYT sorularına cevap verdi. "Emeklilikte yaşa takılanlarda yanlış algılama var" diyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT yanlış bir kavramdır, Emeklilikte yaş olmazsa olmaz bir kavramdır. Yaş şartı emeklilikte 1999 yılında geldi. Bunu da AK Parti getirmedi. " ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın gerekli açıklamayı yaptığını, erken emekliliğin gündemlerinde olmadığını söyledi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un EYT konusundaki son açıklaması şöyle: "Emeklilikte yaşa takılanlar… “Bu konuyu hiç konuşmuyor.” deniyor, bu konuda zaten Cumhurbaşkanımız gündemimizde olmadığını belirtti ama öncelikle ben de konuşmuş olmak adına, sorunuzu cevaplamış olmak adına şunu söylemek isterim: Burada bir yanlış algılama var, emeklilikte yaşa takılma yanlış bir kavramsallaştırma çünkü emekliliğin temel şartlarından biri ve olmazsa olmazı belirli bir yaşı tamamlamak. Bütün dünyada emeklilik için de bir yaş sınırı mevcut. İlk defa Türkiye’de 1992’de yaş şartı kaldırıldı ama sistem de çökme noktasına geldi ve 1999 yılında bu yaş şartı tekrar getirildi. “1999” diyorum yani bu yaş şartını getiren de AK Parti hükûmetleri değil."

"Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili olarak “O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil” açıklamasından sonra konuyu Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Kotan ile konuştuk. Kotan, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan veriler ile kendi verilerinin uyuşmadığını belirterek devletin kendilerini yük olarak görmesine tepki gösterdi. Kotan, “Erken emeklilik değil hakkımızı istiyoruz” dedi.

Destici: Hükümet inat etmemeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Desticiemeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili olarak "İktidarın burada inat etmemesi lazım. Hükümetin bütçesi var, bunu bulur" ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:21
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