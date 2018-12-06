Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum | EYT yeniden Meclis’e gelecek mi?

Erken emekli olmak isteyen vatandaşların gözü yine Meclis’e çevrildi. Emekli olmak için yaşı bekleyenler EYT ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki emeklilikte yaşa takılanlar konusu tekrar gündeme gelecek mi? İşte erkem emeklilikte ilgili son gelişme bilgileri

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son durum ne? Vatandaşlar EYT konusunda yeni gelişme olup olmadığını araştırıyor. Primi doldurduğu halde yaşı bekleyen vatandaşların gözü yine Meclis’te. 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların EYT bekleyişi halen sürmekte. Peki İYT ile ilgili yeni gelişmeler neler? İYİ Parti tarafından Meclis’e sunulan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümüne dair araştırma önergesi yine kabul edilmedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Bursa’da ikinci kez bir araya geldi. Binlerce mağdurun katıldığı toplantıda konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak, " İkinci kez Bursa’da bir araya geldik artık buluşmalarımız toplantıdan ziyade bir mitinge dönüştü. Bu topluluk erken emeklilik istemiyor. Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor" ifadesini kullandı.

"İhtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız"

EYT topluluğunun erken emeklilik istemediğini belirten Özupak, "Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılı öncesinde kadınlara dediler ki; ’20 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın’, erkeklere de ’25 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın.’ Ancak 1999 yılında çıkan 4447 sayılı kanunu geriye doğru işletilerek bizlere üçüncü bir şart olarak yaş akdini getirdiler. Bu da 2 ile 17 yıl arasında emekliliğimizi öteledi. Bu kanun hayallerimizi, planlarımızı çaldı ve ’mezarda emeklilik’ olarak karşımıza çıktı. 45 - 50 yaş aralığında yaşadığımız en büyük mağduriyetler, çalışan kişilerin dahi ’sen artık bize verimli değilsin’ denilerek kapıya koyulması, bu sebeple işsiz kalan arkadaşlarımızın yaşından dolayı iş bulamamasıdır. Biz ekonomik anlamda bir geçim sağlamak zorundayız. İhtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Hak arayışımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

“Bu mağduriyet ortadan kaldırılmalı”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’de partisinin Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili olarak, emekli olabilmek için kendisinin de 3 yıl beklediğini ifade eden Mustafa Destici şunları kaydetti: Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Biz bunu niye savunuyoruz? Çünkü bunlar bir hak kaybı yaşıyorlar. Bunlar erken emeklilik istemiyorlar. Bunlar 1999’dan önce işe girenler. Bunlara işe girerken devlet demiş ki, erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl çalışıp, şu kadar iş günü primini tamamlarsan emekli olacaksın. Ama aynı devlet, belli bir süre sonra bir kanun çıkarmış 2008’de demiş ki ’hayır, ben sizinle olan sözleşmeyi tek taraflı iptal ediyorum ve siz emekliliği hak etseniz bile emekli olmak için yaşı bekleyeceksiniz’. Ben de 3 sene bekledim emekli olmak için. Burada maaş alamıyorsunuz, sağlık sigortasından yararlanamıyorsunuz, bir işe girmeye kalksanız yaşınız 45-50 olmuş sizi kim işe alacak? Dolayısıyla bu mağduriyetin ortadan kaldırılması lazım. Hükümetin, iktidarın burada inat etmemesi lazım. Hükümetin bütçesi var, bunu bulur. Nasıl, isteyince oluyor. İsteyince bulunur. Emeklilerimiz daha önce 2 bayram ikramiye alıyorlar mıydı? Almıyorlardı. Şimdi alıyorlar. Allah razı olsun devletimiz, hükümetimiz bunu verdi. Emekliler adına da çok güzel oldu. O kaynağı nasıl bulduysak bunların kaynağını da buluruz. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın mağduriyeti var, hak kaybı var. Bu mağduriyetinin ve hak kaybının ortadan kaldırılması lazım."

"Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.