EYT son dakika gelişmesi EYT'ye yeni düzenleme mi Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne olacak?

Bu aralar gündemin en önemli konularından biri Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olmuş durumda. Zira İYİ Parti’nin EYT önergesi Meclis’de kabul edilmiş, daha sonra ise EYT komisyonun kurulması reddedilmişti. EYT oylamasından sonra EYT’de yeni gelişmeler olacak mı merak konusu olmuşken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den son dakika erken emeklilik konusunda açıklama geldi. Peki EYT çıkacak mı? EYT hakkında ilgili son dakika gelişmesi yaşanacak mı? EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum ne olacak?

Milyonlarca kişi tarafından hemen hemen her gün düzenli olarak araştırılan EYT ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi Meclis'ten geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Meclis'te görüş birliği sağlayan dört siyasi parti, ilk somut adımı attı. İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesi talebi, CHP, MHP ve HDP'nin desteğiyle kabul edildi. Ancak, Genel kurulda görüşülen önerge, AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. EYT oylamasından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’yı görevden aldı.

“Siyasetin manevraları vatandaşın umudunu yerde bıraktı”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili önergenin reddedilmesinin ardından konuya dair açıklamalarda bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener erken emeklilik konusundaki açıklamasında yaşanan siyasi gelişmeleri eleştirdi ve bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Akşener'in yapmış olduğu emeklilikte yaşa takılanlara yönelik açıklamasının detayları şöyle, "81 milyon vatandaşımızın gözü önünde oldu. İYİ Parti milletvekilleri emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini giderebilmek için çırpınıyor. 40 milletvekilimiz, 40 çeri gibi buldukları her fırsatta milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir sorunun çözümü üzerine gidiyor. Yanar döner siyasetin manevraları, milyonlarca vatandaşın umudunu yerde bıraktı. Milletimize sesleniyorum, senin için kalkan elleri not et. Senin hayrına bir önergeyi şahsi hesaplarla engelleyenleri not et. İYİ Parti, Türk Milletinin Meclisi'nde, Türk Milleti için mücadelesinden geri adım atmayacak. Milletin bu derdini çözeceğiz."

“38 yaşında emekli olunur mu?”

Erken emeklilik konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığını vurgulayarak, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." İfadelerini kullanmıştı.