0553 313 94 23

"Emeklilikte yaşa takılanlar" İstanbul'da miting düzenledi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenledi.

17 Mart 2019 Pazar 16:24
"Emeklilikte yaşa takılanlar" İstanbul'da miting düzenledi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenledi.

Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı etkinlik alanında gerçekleştirilen mitinge, Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, dernek temsilcileri, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce dernek üyesi katıldı.

Alanı dolduran vatandaşlardan bazıları, üzerinde "Bizimkisi bir hak hikayesi", "Emeklilik haktır engellenemez" yazılı pankartlar ile "1999 öncesi haklarımızı istiyoruz", "Erken emeklilik istemiyoruz", "Cumhurbaşkanımız sesimizi duy" yazılı dövizler açarak, "Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'a çıkacak bu yasa" şeklinde sloganlar attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Dernek Başkanı Özüpak, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandan bu yana il il dolaşarak toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kim olduğumuzu kitlelere ifade edebilmek adına büyük çabalar sarf ettik. Yılmadık, yorulmadık, bıkmadık, usanmadık ve nihayet bugün kocaman bir aile olarak burada, tek yürek halinde ve bir aradayız. Dün birbirinden ayrı birer tuğla iken şimdi sarsılmaz bir kale gibi dimdik sapasağlam bir şekilde ayaktayız." diye konuştu.

Özüpak, şunları söyledi:

"Bizim siyasi bir amacımızın olmadığını, derdimizi anlayan, bize hak veren insanların yanımızda bulunmalarının doğal olduğunu ve bize bir adım yaklaşandan uzaklaşmanın nankörlük olabileceğini söylemeye gerek duymuyoruz. Aramızdaki mesafeleri kısaltmak isteyenlere bizim kollarımız her daim açıktır, kapılarımız aralıktır. Ve o kapının aralığından gün ışığı gibi süzülecek bir müjdenin gelmesini beklemekteyiz. Burada toplananların beklentisine de sessiz kalınamayacağını düşünmekteyiz. Bizler hiçbir zaman eylem yapmadık, yapmıyoruz, yapmayacağız. Bütün toplantılarımız yasal izinler çerçevesinde yapılmıştır. Altında art niyet arayanlar bilsinler ki bizler sadece hak edilmişimizin peşindeyiz. Siyasi çekişmelerin ve ideolojik hesaplaşmaların bizim davamızda yeri ve kıymeti yoktur. Bizler edep ve adap çerçevesinde hukuk ve nizam içerisinde hareket ederek derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yolumuz ve çizgimiz budur. "

Programın ardından vatandaşlar etkinlik alanından ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:24
  1. Kars
  2. Edirne
  3. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  4. miting

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    1. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    2. Saksı kebabı nasıl yapılır? Saksı..
    3. Kazım Kurt: “15 gün sonra yeni..
    4. Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf..
    5. Vali Yerlikaya'dan "18 Mart Çanakkale..
    6. Selülozu nanoteknoloji ile geliştirip..
    7. "Bu topraklara husumet besleyenlerin..
    8. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 18..
    9. Nasıranlı, seçmenlere projelerini..
    10. Hollanda’dan Yeni Zelanda’ya destek
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı..
    12. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri..
    13. "Benim ülkemde Kürdistan diye bir..
    14. MSB memur alımı sonuçları açıklandı! |..
    15. Binali Yıldırım: O katil İstanbul'u..
    16. Mali’de askeri üsse silahlı saldırı:..
    17. Bakan Varank: "Siirt’te 3 milyon 800..
    18. Malatya’da kayıp olarak aranan şahıs..
    19. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    20. "İstanbul bizimdir, bizim kalacaktır"
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu