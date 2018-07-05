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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) emekli olacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman yapılacak?

Yaşı doldurmuş ancak prim ödemesinde noksanları olan binlerce vatandaşa son dakika emeklilik fırsatı doğuyor. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde pirim günü eksik olan 100 bin kişi emekli olacak.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:24
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) emekli olacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman yapılacak?

Yaşı doldurmuş ancak prim ödemesinde noksanları olan binlerce vatandaşa son dakika emeklilik fırsatı doğuyor. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde pirim günü eksik olan 100 bin kişi emekli olacak.

Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Yeni düzenlemenin de yeni yasama yılında gündeme alınması için çalışmaların başlayacağı konuşuluyor. Düzenleme kapsamında bazı şartlar da olacak. Bu düzenlemeden yararlanabilmek için 1800 gün prim zorunlu olacak. Bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. 

EYT MAĞDURLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR

EYT mağdurları kendilerini ilgilendiren erken emeklilik çalışmalarına ilişkin şuana kadar olumlu bir gelişme ile karşı karşıya kalmadılar. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte kurulacak yeni kabinede görev alacak Çalışma Bakanının emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözümü konusunda adımların atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:24
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YORUM YAZ

  • MUSTAFAMUSTAFA18 dk önce
    son seçimlerde AKP oy kaybına uğradı mı ? evet uğradı biz GerçekEYT mağdurlarI (PİRİM +YIL olarak dolmuş) olarak tepkimizi gösterdik 14 milyon sırtımızda kambur 35-40 yaşında emkli edilmiş oy uğruna dedikleri emeklilere seçime doğru RÜŞVET verir gibi 2000 TL senede bayram ikramiyesi vereceksin üstüne zam +zam yapacaksın hani adaletsiz emekli olmuş dediklerinize sonra da hak etmiş kişilere gene bir şey yapmayıp hak etmediklerini düşündüğüm kısıma gene fırsat vereceksiniz bu yerel seçimlerde de bir sallayalım sizi de belki o zaman anlarsınız ama iş işten geçtikten sonra yapacağınız düzenleme ne olursa olsun sizleri o koltukta oturtmayacak bu millet elbette gereken tepkiyi gösterir
  • neron11neron1130 dk önce
    bu haberin emeklilikte yaşa takılanlarla ne alakası var,bizim bildiğimizi yine bize anlatmaktan başka bir işe yaramayan haber olmuş.
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