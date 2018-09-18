Ahmet Uylar Okur Postası 1999 yılında çıkan kanun ile 1999 yılı ve öncesinde işe girenler mağdur edilmiştir. Bugün bu mağduriyeti gidermek için fırsat oluşmuştur ve başta AK Parti olmak üzere Ekim’de açılacak mecliste verilen kanun tekliflerinin ve diğer partilerin alacakları tavır önümüzdeki yerel seçimlerde etkisini gösterecektir. Ayrıca bu kanunun çıkması iktidar partisi açısından ekonomi ile yapılan eleştirilere de cevap niteliği taşıyacaktır.

8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı olanların, 5510 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış bulunan sosyal güvenlik kanunları hükümlerine göre gereken sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı koşulunu yerine getirenlerin yaşı beklemeksizin emekli edilmeleri öngörülüyor. Teklifler bu şekilde yasalaştığı takdirde, 1999 yılında 18 yaşında işe giren bir kadın 2019 yılında 38 yaşında emekli olabilecek. 1999’da 18 yaşında işe giren bir erkek de 2024 yılında 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek.

DÖRT MUHALEFET PARTİSİ DESTEK VERİYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ilk teklif, genel seçimlerde Ak Parti ile ittifak yapan ve hükümet politikalarına geniş destek veren MHP’den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, teklifi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hazırladığını vurguladı. Erdem’in ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sundu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönünde.

DÖRT PARTİ MECLİS’TE ÇOĞUNLUĞU OLUŞTURUYOR

Meclis’te grubu bulunan dördüncü muhalefet partisi milletvekilleri de, yaşa takılanların sorununun çözülmesini istiyor.

Bu durumda, AK Parti TBMM’de 290 sandalyeye sahip bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yasa teklifi veren CHP’nin 144, MHP’nin 50, İYİ Parti’nin 41 milletvekili bulunuyor. Teklife destek vereceğini açıklayan HDP de Meclis’te 67 milletvekili ile temsil ediliyor.

Böylece, teklifi destekleyen partilerin toplam oyu 302’ye ulaşarak, çoğunluğu sağlıyor.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Emeklilikte yaşa takılanlar ile alakalı olarak son toplantıda gündeme gelmedi şu anda hükümetin gündeminde de bu konu yok. MHP’nin teklifi geldiğinde bir bakılır. Ama bunun bütçeye çıkaracağı maliyeti de dikkate almak gerekir dedi.

1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarıldı. SSK’ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000’e yükseldi. 1976 ile 1999 arasında işe girenler için ‘kademeli yaş’ getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. İşte bu uygulama milyonlarca kişinin durumunu değiştirmiş oldu..

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce vatandaş bu konuda bir adım atılmasını bekliyor. Muhalefet partileri bu konuda girişimlerde bulunmaya başladı. 1999 öncesi çalışma hayatına dahil olan ilgili sigortalı: hizmet süresi ve prim günü sonunda emekli olacağını bilerek çalışmaya başlamış fakat, yapılan düzenlemelerle durumu değşimiştir.

Aynı yıl ve şartlarla çalışma hayatına aktif olarak katılanlardan, hizmet süresi ve prim günü sonunda yaşı büyük olan emekli olmakla yaşı küçük olan ise hizmet süresi ve prim günü tamamlanmış olmasına rağmen yaş şartını dolduruncaya kadar beklemek veya çalışmak zorunda kalmaktadır.

Bu konuda yüz binlerce kişinin durumunun düzeltilmesi ve EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) ile alakalı partilerin tavrı ve bu insanların emeklilik haklarının verilmesi vatandaşlar açısından çok önemlidir.

Saygılarımla.