Emeklilik yaşını düşüreceklerdi! IMF'den İtalya'ya uyarı
Emeklilik yaşını düşürme planları yapan İtalya'ya IMF'den uyarı geldi.07 Şubat 2019 Perşembe 08:55
IMF, İtalya'nın emeklilik yaşını düşürme planlarını eleştirdi ve emeklilik yaşının düşürülmesinin İtalya'nın büyüme potansiyelini azaltacağını, hali hazırda yüksek olan emeklilik faturasını artıracağını savundu.
IMF rapor yayınladı
Madde 4 kapsamında İtalyan otoritelerle yapılan toplantıların ardından bir rapor yayınlayan IMF, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,6 ve 2020'de yüzde 0,9 büyüyeceği tahminlerini de teyit etti.
İtalya'da Parlamento Bütçe Ofisi ise dün yayınladığı raporda 2019'da büyümenin yüzde 0,4'ü aşmayacağını belirtti.
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