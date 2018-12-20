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Emeklilik yaşı ne oldu? Erken emeklilik var mı? Ne zaman emekli olurum? Emekli prim gün

Yıllarını çalışmak için harcayan milyonlarca vatandaş rahat bir emeklilik hayali kurmakta. Vatandaşlar emeklilikle ilgili pek çok konuyu da merak eder. Merak edilen konuların başında ise emeklilik yaşı ne oldu? Erken emekli olabilir miyim? Kaç yaşında emekli olunur? Ne zaman emekli olurum gibi soruların cevabı aranmakta. Peki kaç yaşında emekli olunur? Emeklilikte yaş şartı nedir? Emekli olmak için ne kadar prim doldurmak gerekir. İşte emeklilik ile ilgili son durum…

20 Aralık 2018 Perşembe 10:25
Emeklilik yaşı ne oldu? Erken emeklilik var mı? Ne zaman emekli olurum? Emekli prim gün

Yıllarını çalışmak için harcayan milyonlarca vatandaş rahat bir emeklilik hayali kurmakta. Vatandaşlar emeklilikle ilgili pek çok konuyu da merak eder. Merak edilen konuların başında ise emeklilik yaşı ne oldu? Erken emekli olabilir miyim? Kaç yaşında emekli olunur? Ne zaman emekli olurum gibi soruların cevabı aranmakta. Peki kaç yaşında emekli olunur? Emeklilikte yaş şartı nedir? Emekli olmak için ne kadar prim doldurmak gerekir. İşte emeklilik ile ilgili son durum…

Emeklilik yaşıson dakika değişti mi? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında çıkartılırken, bir önceki kanunda yer alan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı da korunmakla birlikte 2048 yılına kadar kademeli bir şekilde yükseltilerek 65'e çıkarıldı. CNN Türk’te yer alan habere göre, 2036 yılından itibaren emekli olabilme yaşı kademeli olarak yükselecek. Bu artış ile birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde emeklilik yaşı 65 olacak. Sigortaya yeni başlayan (1 Ocak 2019) bu tarihte emekli olacak.

Yaş ve prim koşulu getirildi

Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra olan işçi, memur, esnaf milyonlarca kişi 5510 sayılı yasaya göre emekli olabilecek. Önceki kanunda emekli olabilmek için kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık şartı aranırken, yeni düzenlemeye göre herkese yaş ve prim koşulu getirildi.

9 bin gün üzerinden emekli olunacak

Bu yasaya göre 4/a'lı çalışanlar 7 bin 200, 4/b'li çalışanlar ve kamuda 4/c'li çalışanlar ise 9 bin gün üzerinden emekli olabilecek. Çalışanlar prim gününü doldurduktan sonra doldurdukları tarihte uygulanmakta olan yaşta emeklilik hakkı elde edecek. Emeklilik yaşı 1 Ocak 2036 itibariyle her 2 yılda 1 yaş yükselecek. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olan emeklilik yaşı çalıştıkları statüde emeklilik için gerekli olan prim gününü doldurdukları tarihteki yaş şartına bağlı olarak belli olacak.

Prim dolarsa yaş beklenecek mi?

Yani 1 Ocak 2019 tarihinde kamuda işe başlayan ya da kendi işini kuran bir vatandaş 9 bin prim gününü tamamladığı tarihteki yaştan önce emekli olamayacak. Örnek vermek gerekirse; memur olarak gelecek yıl işe başlayan bir erkek 9000 prim gününü 2044 yılında tamamlayacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:26
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