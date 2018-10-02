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Emeklilik yaşı 67'ye çıkarıldı, Belçikalılar ayağa kalktı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çalışan, hükümetin emeklilik reformunu protesto etti.

02 Ekim 2018 Salı 18:24
Emeklilik yaşı 67'ye çıkarıldı, Belçikalılar ayağa kalktı!

Belçika'nın çeşitli kentlerinden gelen ve hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, emeklilik reformunu eleştiren pankart ve dövizler taşıdı.

ULAŞIM KESİLDİ

Protestoya katılanların, sendikalarını temsil eden renk giysileri ve flamaları dikkat çekti. Protesto nedeniyle toplu taşımada aksamalar yaşandı, Brüksel'de metro, tramvay ve otobüs seferleri büyük ölçüde kesintiye uğradı.

EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI TEPKİSİ

Protestocular, hükümetin emeklilik yaşını yükselten ve kıdem tazminatlarını değiştiren düzenlemesine tepki gösterdi. Belçika'da emeklilik yaşının kademeli olarak 2030 yılına kadar 67'ye yükseltilmesi uygulamasının 65 yaşa geri çekilmesi talep ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 18:24
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YORUM YAZ

  • ibocanibocan15 dk önce
    Turkiye emeeklilik yasinida 65 yapalim kademeli olarak.
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