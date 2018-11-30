THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Emeklilik koşulları yeniden düzenlenmeli"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet:- "Emeklilik koşulları tüm yurttaşlar için yeniden düzenlenmelidir. İdamda bile geriye işletilmeyen yasalar, ne yazık ki emeklilikte yaşa takılan insanlara karşı geriye işletilmiş ve binlerce insanımız mağdur olmuştur"

30 Kasım 2018 Cuma 11:38
"Emeklilik koşulları yeniden düzenlenmeli"

TBMM (AA) - CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, emeklilik koşullarının tüm yurttaşlar için yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek "İdamda bile geriye işletilmeyen yasalar, ne yazık ki emeklilikte yaşa takılan insanlara karşı geriye işletilmiş ve binlerce insanımız mağdur olmuştur." dedi.

Hürriyet, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin iki kanayan yarası" olarak nitelendirdiği taşeron işçiler ile emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına yönelik açıklama ve eleştirilerde bulundu.

İktidarın kamudaki taşeron işçilere kadro vaadini yerine getirmediğini, birçok taşeron işçiye çeşitli bahanelerle kadro verilmediğini öne süren Hürriyet, kadroya geçirilen işçilerin çoğunun da önceki çalışma yaşamlarında kazandıkları haklardan feragat etmelerinin istendiğini iddia etti.

Karayolları Genel Müdürlüğünde kadro alamayan yaklaşık 10 bin taşeron işçi bulunduğunu ifade eden Hürriyet, "Taşeron işçilik 21. yüzyılın ayıbıdır. Taşerona kadro ayrıcalık değil, haktır. Bunları dile getirirken oy kaygısı içinde değiliz. Emeğin siyaseti olmaz, karşılığı olur. Taşeron işçilerimizin emeklerinin karşılığı da kadrodur." diye konuştu.

- "Dünya'dan Mars'a, çıksın artık bu yasa"

Hürriyet, emeklilikte yaşa takılanların haklarının hükümet tarafından gasbedildiğini savunarak şöyle devam etti:

"İktidarın sürekli olarak bu insanları 'fırsatçı' gibi göstermeye çalışmasını anlamış değiliz. Emeklilik koşulları tüm yurttaşlar için yeniden düzenlenmelidir. Emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e yükseltilmiş, emeklilik için gereken pirim gün sayıları artırılmıştır. İdamda bile geriye işletilmeyen yasalar, ne yazık ki emeklilikte yaşa takılan insanlara karşı geriye işletilmiş ve binlerce insanımız mağdur olmuştur."

Ülkenin kaynakları ve imkanlarının adil dağıtılması halinde herkese yeteceğini kaydeden Hürriyet, "İktidarın istediği herkese var da, bu insanlara gelince 'para yok.' Bu insanlar kendi ülkelerinde Suriyeliler kadar bile değer görmüyor. Erken emeklilik değil, hakkı olanı isteyen ama AKP ve MHP'ye takılan EYT'liler için buradan bütün partilere sesleniyorum: Edirne'den Kars'a, Dünya'dan Mars'a, çıksın artık bu yasa." dedi.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:38
  1. Ak Parti
  2. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet
  3. emeklilik
  4. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  5. hükümet
  6. idam
  7. Meclis
  8. taşeron işçi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    1. Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    2. Şampiyonlar Ligi elemesinden 3. Lig'e
    3. Bakan duyurdu: Plastik poşetler paralı..
    4. "İYİ Parti, HDP ile ittifak yapıyor"
    5. GRAFİKLİ - Beşiktaş Norveç'te zoru..
    6. YÖK'ten tarihi karar! Üniversitelere..
    7. Akit dün duyurmuştu... Skandallar..
    8. "Türkiye İslam dünyasının vicdanının..
    9. ‘Pardon’ diyen yargı istemiyoruz
    10. Türkiye 10 ayda 41 milyondan fazla..
    11. Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı..
    12. Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın..
    13. HDP Mersin belediye başkan adayları..
    14. Döviz kurları
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. PKK’nın çirkin yüzü: Tecavüz
    17. ANALİZ - İsrail’in ‘B' Planı:..
    18. FETÖ'nün "finansör" şüphelisi yakalandı
    19. "Ekonomideki dengelenme eğilimi..
    20. ABD onayladı! 2 ülkeye silah satılacak
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!