Emekliliğe yatırım hayal oldu

AXA adlı sigorta şirketinin yaptırdığı araştırma, Almanya'da halkın artık yaşlılığına yatırım yapmakta çok zorlandığını ortaya koydu. Araştırmanın sonucuna göre, katılımcıların üçte biri (yüzde 32), Rusya ile Ukrayna savaşının başlaması ve enflasyonun artmasından bu yana emeklilikleri için daha az hazırlık yapabildi. Bir o kadar kişi de yaşlılık için hiç birikim yapmadı.

SİYASİLERE GÜVENMİYORLAR

ANKETTE, katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 59) daha fazla birikim yapmak istedi, ancak bunu maddi olarak karşılayamadı. Politikacılardan yaşlılık yardımı konusunda beklenti ise dibe vurdu. Yüzde 67'lik kesim bu konuda siyasilere olan güvenlerini kaybettiklerini belirtti. 55 yaş üzerindekilerde söz konusu oran yüzde 72'ye kadar tırmandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO