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Avrupa Emekliliğe yatırım hayal oldu
Avrupa

Emekliliğe yatırım hayal oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-07 09:34:00 -
Emekliliğe yatırım hayal oldu

Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasından sonra yükselen enflasyon ve beraberinde gelen hayat pahalılığı, Alman halkının emeklilik için ayıracağı parayı eritti

AXA adlı sigorta şirketinin yaptırdığı araştırma, Almanya'da halkın artık yaşlılığına yatırım yapmakta çok zorlandığını ortaya koydu. Araştırmanın sonucuna göre, katılımcıların üçte biri (yüzde 32), Rusya ile Ukrayna savaşının başlaması ve enflasyonun artmasından bu yana emeklilikleri için daha az hazırlık yapabildi. Bir o kadar kişi de yaşlılık için hiç birikim yapmadı.

SİYASİLERE GÜVENMİYORLAR

ANKETTE, katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 59) daha fazla birikim yapmak istedi, ancak bunu maddi olarak karşılayamadı. Politikacılardan yaşlılık yardımı konusunda beklenti ise dibe vurdu. Yüzde 67'lik kesim bu konuda siyasilere olan güvenlerini kaybettiklerini belirtti. 55 yaş üzerindekilerde söz konusu oran yüzde 72'ye kadar tırmandı.

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